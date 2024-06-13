نيكول سفعان تطل بالأبيض وتحتفل بـ أولاد رزق

خطفت عارضة الأزياء نيكول سفعان حبيبة المخرج طارق العريان بمجرد ظهورها على السجادة الحمراء للعرض الخاص لـفيلم "ولاد رزق الجزء الثالث".



وبدت نيكول سفعان بإطلالة ساحرة، تميل للجرأة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، مكشوف من عند خصرها، صمم من قماش ناعم باللون الأبيض مزين بحبات الكريستال من الأطراف والجانبين، وعكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي.

وتزينت ببعض المجوهرات الذهبية المرصعه بحبات الألماس مع ساعة يد مرصعه.



أما من الناحية الجمالية، اختارت البساطة في تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على ألوان النود المتناغم مع لون بشرتها الخمرية ولون البينك في الشفاه.



السيرة الذاتية لنيكول سعفان

نيكول سعفان من أشهر عارضات الأزياء في العالم وهي سورية الأصل، ولدت عام 1998 م وتبلغ من العمر 24 عامًا

، ودرست التسويق، وعادة ما تقيم في مصر أو في الولايات المتحدة الامريكية، وتعمل كعارضة أزياء.

علاقة نيكول سعفان مع طارق العريان

في الفترة الأخيرة ضجت مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن علاقة المخرج المصري الكبير طارق العريان بنيكول سعفان، وذلك بعد أن صرحت زوجته السابقة أصالة نصري عن وجود علاقة بين نيكول سعفان وزوجها السابق طارق العريان والذي تسبب في زيادة المشكلات والخلافات بينهم وأدى إلى حدوث الطلاق.



ولكن قامت نيكول بالرد أصالة أن العلاقة بينها وبين طارق العريان لم تبدأ إلا بعد حدوث الطلاق، وبدأت تلك العلاقة في الإمارات العربية المتحدة بمدينة دبي.

وذلك بعد أن شاركت معه في العديد من إعلانات والفيديو كليب والتي كان يشرف على إخراجهم، ودخلت نيكول سعفان إلى النجومية من خلاله، ولقد نفى طارق العريان نبأ زواجهم ولقد قال إنهما يعيشان فقط قصة حب.



أصبح لدى نيكول سعفان العديد من المتابعين على انستقرام وذلك بسبب كونها عارضة أزياء، ولقد أصبح يتابعها على انتستقرام ما يقارب 120000 متابع، وتعمل على نشر الكثير من المنشورات للحصول على التفاعل، ويمكنك متابعة حسابها على انستجرام من هنا

من هي نيكول سعفان هو سؤال يرغب الكثير من الأشخاص معرفتها، خاصة بعد انتشار خبر ارتباطها بالمخرج المصري المشهور طارق العريان، وهي عارضة أزياء سورية الجنسية ولقد حققت نجاحًا كبيرًا في ذلك المجال.