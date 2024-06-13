عمرو دياب يكسر حصرية أغانيه على أنغامي .. إيه الحكاية

يعود عمرو دياب بأغنيته الصيفية الجديدة “الطعامة” إلى موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، بعد المرحلة الحصرية لطرح أغانيه على المنصة الموسيقية الشهيرة “أنغامي”.

تفاصيل عودة عمرو دياب إلى يوتيوب

استخدم عمرو دياب أنغامي لعرض أغنياته بشكلٍ حصري قرابة العام والنصف، أحدثها أغاني ألبوم مكانك التي لم يأخذ يوتيوب مكانه فيه، لكنه حقق نجاحا ضخمًا على المنصة وملايين المشاهدات بعد أيام من طرحها .

صناع أغنية الطعامة وكلماتها

أغنية الطعامة من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها “روحي ليك إنت طايرة بترفرف نفسي تعرف الغلاوة ديا مانا حياتي لاقيتها بتصفصف علي حبيبي وروحي وعينيا أموت أموت أنا في الطعامه ديا في حاجه بينا حلوة بتريح في المقابلة باينة اهي عليا عايز افسر تاني واوضح ده انت عامل حالة مزاجية أموت أموت أنا في الطعامه ديا على شفايفك سيل عسل نقط لون عيونك جه وقضى عليا ماهو طبيعي لو الشجر سَقط عالخد تفاح دي جاذبية أموت أموت أنا في الطعامه ديا”

ألبوم مكانك يضم 12 أغنية، مع عدد من الشعراء والملحنين منهم .. الشعراء: بهاء الدين محمد، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومؤلف أغاني المهرجانات مصطفى حدوتة، وعزيز الشافعي مؤلفا وملحنا، ومن الملحنين: محمد يحيى، وإسلام زكي والموزعين توما، وأسامة الهندي، ووسام عبدالمنعم.

آخر ألبومات عمرو دياب “يانا يالاء” 2021

كانت آخر ألبومات الهضبة “ياأنا يالاء” 2021، والتي بدأ بعدها اتباع الأغاني المنفردة بشكل مستمر وطوال العام دون خطة واضحة لضمهم في ألبوم غنائي كامل.

خرج ألبوم “ياأنا يالاء” للجمهور بشكل تدريجي، وضم 10 أغنيات "يا أنا يا لاء، محسود، شكراً، عايز أعمل زيك، طبل، بتهزر، فاكرني ياحب، وانا معاك، يادلعوا، من العشم، محسود (Remix)، الجو جميل"، وحمل انضمام شبابي جديد من صناع الاغنية العربية وعودة للغائبين عن أغاني عمرو دياب السابقة.

إنتاج عمرو دياب في عامين.. طغيان المقسوم والغزل ودراما قليلة

خلال العامين الماضيين غلب على إنتاج الأغاني المنفردة لعمرو دياب شكل المقسوم في الموسيقى والغزل في الكلمات مع بعض التجارب الدرامية القليلة، ومن هنا أعلن جمهوره الشوق لإنتاج ألبوم كامل يحتوي على عدد من الألوان الغنائية البعيدة قليلًا عن الغزل والمقسوم.