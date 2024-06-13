نقابة الصحفيين تنعى فقيد الصحافة محمد مصباح مراسل التليفزيون وأيمن عبد المجيد يقدم العزاء

نعت نقابة الصحفيين الزميل محمد مصباح مراسل التليفزيون المصرى بالاسماعيلية وقام الكاتب الصحفى ايمن عبد المجيد عضو مجلس النقابة ورئيس تحرير روزاليوسف بتقديم واجب العزاء إلى أسرة الفقيد وجموع الصحفيين بالمحافظة خلال العزاء المقام للفقيد بدار مناسبات ميت ابو خالد بقرية أبو عطوة

أكد عبد المجيد مشاركة النقابة اسرة الراحل وزملاؤه بالمحافظة الاحزان لأحد أبناء المهنة المخلصين

ووصف الراحل بأنه نموذج وطنى ومعنى فريد ساهم فى مسيرته الصحفية فى خدمة الوطن والمواطن وأنه كان يحظى بحب وتقدير الجميع

وأعلن تقديم النقابة كل أنواع الدعم لأسرته وطفله الصغير الذى تركه وحيدا بعد وفاته مؤكدا أن النقابة بابها مفتوح لأسرته ليلا ونهارا فى إطار دورها الخدمى والوطنى وهذا حق الراحل علينا جميعا مشيدا بحب الناس له