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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل عصير المشمش الطبيعي في المنزل| انعش يومك بنكهة الصيف

عصير مشمش
عصير مشمش

مع حلول فصل الصيف، يأتي وقت استمتاعنا بمجموعة متنوعة من العصائر الطازجة والمنعشة، ومن بين هذه العصائر عصير المشمش اللذيذ، حيث يتميز عصير المشمش بطعمه الفاكهي الغني والمنعش، وهو مصدر رائع للفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة جسمك، وإذا كنت تبحث عن وصفة بسيطة ولذيذة لتحضير عصير المشمش في المنزل، فأنت في المكان المناسب، تعلم معنا خطوات تحضير هذا العصير اللذيذ وتمتع بنكهته الرائعة في أي وقت من السنة.


 

عصير مشمش

طريقة عمل عصير المشمش

المكونات:

- 1/2 كيلوغرام من المشمش الناضج

- 4 أكواب من الماء البارد

- 1/4 كوب من السكر (اختياري، يمكن تعديل كمية السكر حسب الذوق)


 

طريقة التحضير:

1. اغسل المشمش جيداً واقطعه إلى نصفين وازيل البذور.

2. ضع المشمش والماء في خلاط كهربائي.

3. اخلط المشمش والماء حتى يتحول الخليط إلى عصير ناعم.

4. استخدم مصفاة لتصفية العصير والتخلص من اللب والألياف. 

5. إذا كنت تفضل العصير حلوًا، أضف السكر واخلط جيداً حتى يذوب.

6. قم بتقديم العصير في أكواب التقديم. يمكنك أيضًا إضافة بعض الثلج إذا كنت تفضله باردًا.

 

يمكنك تجربة هذا العصير الطازج والمنعش خلال فصل الصيف للاستمتاع بمذاق المشمش الطبيعي.

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