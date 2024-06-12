نسرين أمين تطل بالأصفر المجسم في أولاد رزق3

استطاعت الفنانة نسرين أمين خطف أنظار متابعيها بإطلالتها الساحرة وذلك بمجرد ظهورها على السجادة الحمراء في العرض الخاص لفليم " أولاد رزق 3".

وتألقت نسرين طافش بإطلالة ساحرة، عكست قوامها الممشوق ووزنها المثالي، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، ينتمي لقصة الكب، صمم من قماش ناعم باللون الأصفر الصارخ.

وتزينت ببعض المجوهرات المرصعه بحبات الألماس مع الأحجار الكريمة الباهرة.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت لم خصلات شعرها الأسمر الطويل الانسيابي ذيل حصان ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد ملامحها الفرعونية مع لون الكشمير في الشفاه.

وتميز ذوق نسرين أمين بالجاذبية الخاصة التي عكست أنوثتها على طريقتها الخاصة لتتناسب مع ذوق المرأة المتمردة المحببه لتتغير والتجديد بين حين لآخر.



انطلقت فعاليات العرض الخاص والأول للجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" بالتجمع الخامس بحضور نجومه مساء أمس.

وحضر عدد من أبطال الفيلم مؤتمراً صحفيا بعد عرض الفيلم بشكل خاص للصحفيين والنقاد للمناقشة حول أحداثه وتفاصيله.

أبرز الحاضرين هم أحمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم وعلي صبحي والمخرج طارق العريان والمؤلف صلاح الجهيني والمنتج موسى عيسى.

وقال المخرج طارق العريان إن صناع العمل سيستكملون مسيرته ليقدمون جزء رابع وخامس وأكثر من ذلك.

وأكد المخرج طارق العريان في المؤتمر الصحفي على أن العلاقة بين أولاد رزق هي سر نجاح السلسلة.

وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 3 حول سرقة أبطال العمل شيئا ثمينا من تايسون فيوري، الأمر الذي سوف يقلب حياتهم رأسا على عقب، حيث يتسبب في دخولهم العديد من الصراعات التي ستدور في إطار من الأكشن والدراما.

والجدير بالذكر، أنه تم تصوير جزء من العمل في العاصمة السعودية الرياض، ومن المقرر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2024.