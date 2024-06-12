خفيفة وصحية| طريقة عمل شوربة الخضار السوتية اللذيذة

تُعتبر شوربة الخضار السوتية واحدة من الوصفات الصحية والمغذية التي تجمع بين النكهات الطبيعية للخضار والتوابل الرائعة، كما أنها وجبة مثالية للأيام التي تحتاج فيها إلى وجبة خفيفة ومغذية، وتتميز هذه الشوربة ببساطتها في التحضير وقليلة الدسم، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن وجبة خفيفة صحية.

وتحتوي شوربة الخضار السوتية على مزيج من الخضار الطازجة مثل الجزر، البطاطس، والكوسا، والتي تمنحها نكهة مميزة وغنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم. إلى جانب ذلك، يمكن تعديل هذه الوصفة بسهولة حسب الذوق الشخصي واحتياجات العائلة.





طريقة عمل شوربة الخضار السوتية

المقادير:

- 2 ملعقة كبيرة زبدة أو زيت زيتون

- 1 بصلة متوسطة، مفرومة

- 2 فص ثوم مفرومين

- 3 جزر مقطعين إلى شرائح رقيقة

- 2 بطاطس متوسطة مقطعة إلى مكعبات

- 2 كوسة متوسطة مقطعة إلى شرائح رقيقة

- ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف

- 4 أكواب من المرق (يمكن استخدام مرق الدجاج أو الخضار)

- ملح وفلفل أسود حسب الذوق

- عصير ليمونة واحدة (اختياري)

- بقدونس مفروم للتزيين





طريقة التحضير

1. في قدر كبير، سخن الزبدة أو الزيت على نار متوسطة.

2. أضف البصل والثوم وقلب حتى يصبحان طريين.

3. أضف الجزر والبطاطس والكوسا وقلب لمدة 5 دقائق حتى تصبح الخضار متحمرة قليلاً.

4. أضف الزعتر والمرق واترك الخليط يغلي.

5. اترك الشوربة على نار هادئة لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تصبح الخضار ناعمة.

6. انتقلي بالخضار إلى الخلاط الكهربائي واخلطيها حتى تصبح ناعمة.

7. عدّل التوابل بالملح والفلفل حسب الذوق وأضف عصير الليمون إذا رغبت.

8. قدمي الشوربة ساخنة، وزيّنيها بالبقدونس المفروم عند التقديم.