صحة الفيوم تدرب الأطباء والتمريض على التعامل مع كبار السن

اختتمت إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالفيوم، من تدريب كبار السن لـ 40 من الاطباء و40 من الرائدات و80 من تمريض الرعاية الاساسية على مدار 4 أسابيع، وذلك تحت رعاية الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض والدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وبقيادة الدكتورة نيفين شعبان مدير إدارة الرعاية الأساسية.

وتم التدريب بقاعات معهد التمريض بالتنسيق مع ادارة التدريب وتناول موضوعات التأمين الصحى الشامل والرعاية الأساسية والرعاية الصحية للمسنين وتغذية المسنين ومرض السكرى والضغط وأضرار التدخين، وتم عمل تدريب عملى على السونار بقسم الأشعة بالمستشفى العام بالتنسيق مع الدكتورة امل سعد -رئيس قسم الاشعة.

وقام بالتدريب الدكتورة تغريد حامد منسق مبادرة التطوير بوزارة، الصحة والدكتورة نيفين شعبان احمد مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة دعاء يحيى مسئول عيادة الإرشاد الوراثى، والدكتورة زينب سعد مسئول طب الأسرة، ومدرب معتمد، وعبير عطيفى مفتشة تمريض ومدرب معتمد.

مكافحة العدوى

وفى وقت سابق قامت إدارة مكافحه العدوى بمديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتور محمود جبيلى مدير الادارة وبرعاية الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم بتدريب 30 من إشراف التمريض بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية على أعمال مكافحة العدوى، ومهام ممرضات الاتصال ودورهم في لجنة مكافحة العدوى والتواصل مع فريق مكافحة العدوى، بالإضافة للتدريب على ألاحتياطات القياسية لمكافحة العدوي، وذلك فى اليوم الأول.

وشهد اليوم الثانى تدريب 40 من فرق التعقيم المركزي بالادارات الصحية والمستشفيات على أعادة معالجة الآلات وتم عرض فيديوهات للشرح وكيفية أعادة معالجة الآلات وشرح كافة مؤشرات التعقيم لضمان جوده الخدمة الطبية المقدمة.

قام بالتدريب الدكتور محمود احمد جبيلي مدير ادارة مكافحة العدوى، وأحمد عبد العليم مشرف تمريض مكافحة العدوى، وتم التدريب بقاعة الدكتورة داليا رشدى بمدرسة التمريض على مدار يومين.

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