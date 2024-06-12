علي الحجار وصلاح عبدالله في "معكم منى الشاذلي" الخميس والجمعة

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، المطرب علي الحجار والفنان صلاح عبدالله في حلقتي مساء يوم غد الخميس والجمعة القادمين من برنامج "معكم منى الشاذلي".

جانب من الحلقة

يتحدث علي الحجار خلال الحلقة عن أغنية "أجمل حاجة" التي كتب كلماتها صديقه صلاح عبدالله، حيث يقول "الحجار": "لقيت أستاذ صلاح ناشرها على صفحته على فيسبوك.. عجبتنى الكلمات جدا.. وصادف كنا في عزومة مع بعض ومعانا شادي مؤنس اللى عمل لحن تحفة للأغنية.. فقررنا نصورها علطول".

جانب من الحلقة

أما صلاح عبدالله فيتحدث عن فرق السن بينه وبين صديقه علي الحجار، ويكشف: "على فكرة هو أكبر مني والله.. يعني يبان انى أكبر منه.. لكن الحقيقة على الحجار أكبر منى بـ6 شهور ..والحقيقة إنه يعتبر صديق العمر لأني دايما لما بحتاج له بلاقيه".

جانب من الحلقة

ويتطرق علي الحجار للحديث عن أزمته في المسرح القومي منذ عدة سنوات والتي نتج عنها إيقافه عن العمل، فيما يتحدث صلاح عبدالله عن علاقته بـ أحمد الحجار: "كان إنسان ملائكي جدًا.. فجأة راح.. مكناش طبعًا مستوعبين وقتها خالص القصة".

جانب من الحلقة

تحديات وألعاب

كما تضم الحلقة تحديات وألعاب بين الصديقين علي الحجار وصلاح عبدالله، ويقدم علي الحجار مجموعة من أجمل أغانيه منها "تتر ذئاب الجبل، سمرا وبعيون كحيلة، يا إسكندرية، في قلب الليل"، والعديد من الأغاني الأخرى وقام صلاح عبدالله بمشاركته الغناء في عدد منها.

كما يقدم صلاح عبدالله ولأول مرة أغنية كتب كلماتها وتم إذاعتها عبر شاشة البرنامج.