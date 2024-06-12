"كرواتى" ينضم إلى الجهاز الفني لفريق الزمالك

انضم الكرواتي ماريو تومليانوفيتش المعد البدني لفريق كرة اليد بنادي الزمالك إلى الجهاز المعاون للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وتواجد ماريو تومليانوفيتش في تدريب الفريق الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي استعداداً لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ووافق البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق على انضمام المعد البدني لفريق اليد إلى جهازه المعاون ليبدأ مهام عمله اليوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها الجمعة المقبل باستاد المقاولون العرب، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتازخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية قوية في ختام مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقام الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تقسيمة في منتصف الملعب، تم خلالها التركيز على تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية استعداداً للقاء المرتقب.

ومنح الجهاز الفني راحة للتونسي حمزة المثلوثي من التقسيمة الفنية، بالإضافة إلى الثلاثي محمد شحاتة وحسام عبد المجيد وزياد كمال.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها الجمعة المقبل بإستاد المقاولون العرب، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.