الاحتلال يغلق معبر كرم أبوسالم أمام المساعدات القادمة من مصر.. فيديو

أفاد مراسل قناة "إكسترا نيوز"، كريم رجب، بأن الاحتلال أغلق معبر كرم أبوسالم، مما أدى إلى تعطيل عملية إدخال المساعدات الإنسانية لسكان غزة من الأراضي المصرية.

وأوضح "رجب" أن السلطات الإسرائيلية لم توضح الأسباب وراء إغلاق المعبر أمام شاحنات المساعدات، مشيرًا إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية نتيجة لهذه الإجراءات، حيث تستغل السلطات الإسرائيلية الأوضاع الإنسانية لصالحها ضد الفلسطينيين.

وأضاف أن الاحتلال يقوم بعمليات التدقيق والمراجعة بشكل عشوائي، وفي بعض الأحيان يقوم بإغلاق بوابات المعبر دون أي تبرير، مشيرًا إلى وجود تحذيرات دولية بشأن نقص المواد الغذائية في قطاع غزة.

وأشار إلى أن منظمة "يونيسف" أكدت في تقرير لها وجود نقص حاد في الغذاء، حيث يعاني 9 أطفال من كل 10 من سوء التغذية بسبب عدم توافر الغذاء.