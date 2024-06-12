الأربعاء 12 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الاحتلال يغلق معبر كرم أبوسالم أمام المساعدات القادمة من مصر.. فيديو

الاحتلال يغلق معبر
الاحتلال يغلق معبر كرم أبو سالم

أفاد مراسل قناة "إكسترا نيوز"، كريم رجب، بأن الاحتلال أغلق معبر كرم أبوسالم، مما أدى إلى تعطيل عملية إدخال المساعدات الإنسانية لسكان غزة من الأراضي المصرية.

وأوضح "رجب" أن السلطات الإسرائيلية لم توضح الأسباب وراء إغلاق المعبر أمام شاحنات المساعدات، مشيرًا إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية نتيجة لهذه الإجراءات، حيث تستغل السلطات الإسرائيلية الأوضاع الإنسانية لصالحها ضد الفلسطينيين.

txt

محلل سياسي: مساحة نتنياهو للمناورة تقلصت.. وجرائم الاحتلال في تصاعد

وأضاف أن الاحتلال يقوم بعمليات التدقيق والمراجعة بشكل عشوائي، وفي بعض الأحيان يقوم بإغلاق بوابات المعبر دون أي تبرير، مشيرًا إلى وجود تحذيرات دولية بشأن نقص المواد الغذائية في قطاع غزة.

وأشار إلى أن منظمة "يونيسف" أكدت في تقرير لها وجود نقص حاد في الغذاء، حيث يعاني 9 أطفال من كل 10 من سوء التغذية بسبب عدم توافر الغذاء.

 

مواد متعلقة

مصر تدفع بـ350 شاحنة مساعدات إلى معبر كرم أبو سالم

القاهرة الإخبارية: عبور 180 شاحنة مساعدات عبر معبر كرم أبو سالم لغزة

دخول 174 شاحنة مساعدات من معبر رفح إلى كرم أبوسالم (شاهد)

أمريكا: بايدن رحب بالسماح بتدفق المساعدات من مصر عبر معبر كرم أبو سالم
الجريدة الورقية