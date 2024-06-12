تقسيمه فنيه قويه للاعبى الزمالك فى ختام المران

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية قوية في ختام مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقام الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تقسيمة في منتصف الملعب، تم خلالها التركيز على تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية استعداداً للقاء المرتقب.

ومنح الجهاز الفني راحة للتونسي حمزة المثلوثي من التقسيمة الفنية، بالإضافة إلى الثلاثي محمد شحاتة وحسام عبد المجيد وزياد كمال.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها الجمعة المقبل بإستاد المقاولون العرب، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحصل أحمد مصطفى "زيزو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يشارك اللاعب في التدريبات الجماعية غداً الخميس بصورة طبيعية استعداداً للمباراة المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها الجمعة المقبل بإستاد المقاولون العرب، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.