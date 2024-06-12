الجزيري فى مرحلة تأهيل على هامش مران الزمالك

أدى التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأبيض استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.ويعاني اللاعب من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها خلال تواجده في معسكر منتخب تونس الأخير لخوض التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشرح المدير الفني برنامج تدريب اليوم للاعبين، ومنحهم بعض التعليمات الفنية التي سيتم تنفيذها في المران استعداداً للمباراة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.