جوميز يوافق على تصعيد وجه جديد لتدريبات الزمالك

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بتصعيد حازم أسامة لاعب وسط فريق الشباب مواليد 2003 ، للتدريب مع الفريق الأول خلال الفترة الحالية استعداداً للقاء سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويتواجد حازم أسامة في تدريبات الفريق الأول رفقة أحمد رفاعي وعبد الرحمن علي ثنائي فريق الشباب مواليد 2003 ، بعدما تم تصعيدهما من قبل لتدريبات الفريق الأول.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز..وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشرح المدير الفني برنامج تدريب اليوم للاعبين، ومنحهم بعض التعليمات الفنية التي سيتم تنفيذها في المران استعداداً للمباراة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.