كيفين سبيسى.. تحرش وإفلاس ودموع ندم (تفاصيل وصور )

يبدو أن الممثل كيفين سبيسي أيقن أخيرًا أن حياته فقدت معناها الحقيقي بعد محاولاته الدائمة لجعل اسمه يتردد على ألسنة الجميع ليظل خالدًا، فلم ينظر الحاصل على جائزة الاوسكار بعين التقدير أو الإحترام لعمره ومسيرته الفنية السابقة، وتحكمت به أجواء الغرور والكبر التي دفعته لإرتكاب أفظع الوقائع والتي لقى بسببها العديد من التهم التي ستظل نقطة سوداء في حياته ولن يمحوها الزمن مهما مر.

فبعقل مراهق وطائش وبعد كثير من النفي اعترف كيفين أخيرًا والندم يملؤ صوته وعينيه بالدموع في لقائه مع بيرس مورجان أنه بالفعل لمس بعض الرجال بشكل غير لائق دون أن يعلم رفضهم للأمر ولكنه لم يقصد إجبارهم على ذلك.

ولم يستطيع كيفين التحكم في دموعه وبكى خلال حواره معلنًا إفلاسه، حيث أشار إلى أنه لم يعد يملك مالاً بسبب توقفه عن الحصول على أدوار جديدة من عام 2019 إلى 2021، وأضاف: "أنا لدي ديون بقيمة ملايين لم أسددها بعد نتيجة مصاريف المحاماة"، كما أعلن آسفًا أنه سيضطر لبيع منزله في مزاد علني لسداد هذه الديون، مضيفًا: "لا أعلم أين سأعيش".

مسلسل Spacey Unmasked

وكانت قد كشفت شركة "All3Media" مسبقًا عن مسلسل وثائقي جديد بعنوان "Spacey Unmasked" بعد الإتهامات والإعترافات الصادمة من ضحايا كيفين ،واستعرضت خلال العمل فضائح الممثل الأمريكي سيء السمعة كيفن سبيسي الجنسية ، وعُرض العمل يوم 13 مايو السابق على قناة "Investigation Discovery".

ويتضمن المسلسل عدد من ضحايا "سبيسي" الذين اتهموه بالعنف الجنسي إلى جانب عدد من المقابلات الحصرية بهم وهو ما أشعل غضب الممثل الأمريكي حيث انتقد مؤلف ومخرج المسلسل الوثائقي وأوضح أنه طلب من القناة الرابعة البريطانية الرد على هذه الاتهامات لكن رفضت إدارة القناة، ليخرج "سبيسي" عن صمته عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس" واصفًا المسلسل بأن تم إنتاجه فقط من أجل المزيد من المشاهدات".

كيفن سبيسي والتحرش الجنسي

في أكتوبر من عام 2017، اتهم الممثل أنتوني راب الممثل سبيسي بالتحرش الجنسي له في عام 1986، أي عندما كان راب في الرابعة عشرة من عمره، وزعم بعد ذلك العديد من الرجال الآخرين بتحرش سبيسي الجنسي بهم أو اعتدائه عليهم.

وفي ديسمبر من عام 2018، وُجهت إلى سبيسي تهمة الاعتداء الفاحش والتهجم بسبب اتهام المذيعة هيذر أونروه لسبيسي بالاعتداء الجنسي على ابنها البالغ من العمر 18 عامًا، لكن بحلول يوليو من عام 2019، أُسقطت عنه التهمة الجنائية.

وقال أحد ضحاياه وفقًا لموقع "Just Jared" أنه وفي خلال محاولته لأن يكون ممثلًا طلب من "سبيسي" نصيحة من أجل إحدى تجارب الأداء، وطلب "سبيسي" منه لقائه في منزله وخلال اللقاء شعر أن "سبيسي" لم يكن مهتمًا بالحديث عن هوليوود وبدأ في فعل تصرفات مريبة".

نتيجة الادعاءات السابقة، قطعت نتفليكس علاقاتها مع سبيسي، وعلقت فيلمه غور ومنعت مشاركته في الموسم الأخير من مسلسل هاوس أوف كاردز.

من هو كيفين سبيسي

ممثل أمريكي حائز على رتبة الإمبراطورية البريطانية ولد في 26 يوليو من عام 1959، بدأ سبيسي مسيرته المهنية بوظيفة ممثل مسرحي خلال ثمانينيات القرن الماضي، وحصل على أدوار داعمة في السينما والتلفاز، أشاد به النقاد في تسعينيات القرن الماضي، وتُوج بعد الإشادة بأول جائزة أوسكار لأفضل ممثل مساعد عن أحد أفلام الجريمة المشوقة (بأسلوب نوار- جديد) ذا يوجوال سسبيكتس (المشتبه بهم المعتادون) (1995)، وجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن فيلم الدراما المستوحى عن أزمة منتصف العمر بعنوان أميريكان بيوتي (جمال أمريكي) (1999).

شملت أدوار سبيسي الأخرى بطولة فيلم الدراما الكوميدية سويمينغ ويذ شاركس (السباحة مع أسماك القرش) (1994)، وفيلم الإثارة النفسية سيفن (سبعة) (1995)، وفيلم الجريمة بأسلوب النوار الجديد إل. إيه كونفيدنتال (إل. إيه سري للغاية) (1997)، والفيلم الدرامي باي إت فوروورد (إسداء الخدمات) (2000)، وفيلم الخيال العلمي كيه. باكس (2001)، والفيلم الموسيقي بيوند ذا سي (2004)، وفيلم بطل خارق سوبرمان ريترنز (عودة سوبرمان) (2006)، وفيلم الإثارة بيبي درايفر (2017).

فاز سبيسي بجائزة توني في عام 1991 في مسرح برودواي،عن دوره في فيلم لوست إن يونكرز، وفي عام 2017، وقدم حفل توزيع جوائز توني الواحد والسبعين. كان المدير الفني لمسرح أولد فيك في لندن من عام 2004 حتى تنحيه في منتصف عام 2015. بين عامي 2013 و2017، لعب سبيسي دور فرانك أندروود في مسلسل هاوس أوف كاردز (بيت البطاقات) الدرامي السياسي من إنتاج نتفليكس، ونال عن هذا الدور: جائزة غولدن غلوب لأفضل ممثل- مسلسل تلفزيوني دراما، بالإضافة إلى جائزتي نقابة ممثلي الشاشة المتتاليتين لأفضل أداء متميز من قبل ممثل ذكر في مسلسل درامي.

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