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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

سعد الصغير يطرح أحدث أغانيه "بابا الشغلانة"

سعد الصغير
سعد الصغير

طرح النجم سعد الصغير أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي تحمل إسم بابا الشغلانة، وهي من كلمات محمد محمود، وألحان هاني فاروق، وتوزيع زيزو فاروق.

وقرر مؤخرا الفنان سعد الصغير تأجيل أغنية "بابا الشغلانة" الذى كان من المقرر طرحها خلال الأسبوع الماضي بسبب وفاة والدة صديقه الفنان محمود الليثى، وعلق سعد على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك : تأجيل أغنيه بابا الشغلانة للفنان سعد الصغير بسبب وفاة أمي التانية رحمها الله ووالدة أخويا وعشرة عمري محمود الليثي وكل نفس ذائقة الموت في الجنه يا امي ان شاء الله.

نجاح حفلات أمريكا 

وأعرب مؤخرًا الفنان سعد الصغير عن سعادته بنجاح حفلاته التي أحياها في أمريكا مؤخرًا، حيث أحيا عدة حفلات، ويواصل حاليا جولته للولايات المتحدة الأمريكية، حيث يحيي 4 حفلات هناك.

سعد الصغير 

وقال سعد : "الحمد لله الحفلات رفعت شعار كامل العدد، ولقيت محبة كبيرة وتفاعل من الجمهور، حيث شعرت أننى بغنى في مصر"، مشيرًا إلى أنه قدم أغاني باللغة الإنجليزية في تلك الحفلات ولاقت إعجابًا كبيرًا.

خليكي بصة وراكي


وطرح مؤخرًا الفنان سعد الصغير أغنية تحمل إسم خليكي بصة وراكي تزامنًا مع الاحتفال بعيد الحب الماضي، وجاءت كلماتها بطريقة كوميدية، وأعرب عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على الأغنية.

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