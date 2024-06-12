نقيب عام الأطباء بمصر يتفقد معهد الأورام بدمنهور

تفقد الدكتور أسامه عبدالحي نقيب عام الأطباء بجمهورية مصر العربية، ومعه وفدٌ من النقابة العامة للأطباء ، معهد الأورام بدمنهور ، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة ،وذلك فى اطار جولتة فى محافظة البحيرة.

ورافقهم الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور أحمد زغلول نقيب الأطباء بالبحيرة، والدكتور أحمد الجميل مدير عام العلاجي بالمديرية والأمين العام لنقابة الأطباء بالبحيرة، وأعضاء مجلس نقابة الأطباء بالبحيرة .

وقام نقيب الأطباء والوفد المرافق له بتفقد أقسام المركز المختلفة، كما تم متابعة مؤشرات آداء العمل، وبيان ما قدمته العيادات الخارجية والقسم الداخلي من خدمات كالعلاج الكيماوي والإشعاعي، بالإضافة إلى خدمات المعامل والأشعة.

وخلال زيارتهم للمعهد أشادوا جميعا بالتجهيزات الطبية وكفاءة الأجهزة بالمركز الذي يقدم الخدمة الطبية المتخصصة لما يقرب من ٦.٩ مليون نسمة من سكان محافظة البحيرة ، ويقوم المركز بتغطية محافظات الإسكندرية ومرسى مطروح وكفر الشيخ .

ويقدم المعهد خدمات فحص وعلاج الأورام والعلاج الكيماوي والإشعاعي، فضلا عن خدمات المعامل والجراحات، كما أن المركز مزود بأجهزة إشعاع ومنظار الشعب الهوائية وجهاز منظار بالموجات فوق الصوتية، كذلك يقدم خدمات المبادرات الرئاسية.

وكذلك يحتوى المعهد على غرف المسح الذري والغرفة المخصصة للجهاز "المعجل الخطي المخصص للعلاج الإشعاعي" حيث أنه من الأجهزة المزودة بالتقنيات الحديثة في هذا المجال.