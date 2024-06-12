وزير الخارجية الأمريكي: حماس تشترط مقترحات غير قابلة للتنفيذ لوقف إطلاق النار

أكد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، أن حماس اقترحت تغييرات عديدة على مقترح بايدن لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى رد حماس على اتفاق وقف إطلاق النار يتضمن مقترحات غير قابلة للتنفيذ.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي مع نظيره القطري في العاصمة الدوحة، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن استمرار حماس في رفض مقترح وقف إطلاق النار يعني أنها اتخذت خيار مواصلة الحرب.

نعمل بشكل يومي لحماية المدنيين في غزة

ولفت وزير الخارجية الأمريكي إلى أن بلاده تواصل العمل بشكل يومي لحماية المدنيين في غزة وتأمين إطلاق سراح المحتجزين، مؤكدًا أن الطريقة المثلى لإنهاء المعاناة في غزة هي وقف إطلاق النار.

و أكد ضرورة الدعم الدولي لإنهاء المأساة الإنسانية في غزة، م، متابعًا: "سنواصل الضغط على الأطراف كافة لقبول مقترح وقف إطلاق النار في غزة، وسنقدم مقترحات لخطة ما بعد الحرب في غزة خلال الأسابيع المقبلة".

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده تواصل على العمل بشكل يومي لحماية المدنيين في غزة وتأمين إطلاق سراح المحتجزين، مؤكدًا أن الطريقة المثلى لإنهاء المعاناة في غزة هي وقف إطلاق النار.

ووقعت نقابة الصحفيين المصريين، اليوم الأربعاء، برتوكول تعاون مشترك مع نظيرتها الفلسطينية؛ لتقديم الدعم والمساعدة للصحفيين الفلسطينيين القادمين من غزة، بالتزامن مع إحياء نقابة الصحفيين المصرية للذكرى 29 ليوم الصحفي.

‎وقّع البرتوكول كل من الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين المصريين، والكاتب الصحفي ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، بحضور أعضاء ممثلين عن مجلسي النقابتين.

‎قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين: "لسنا بحاجة إلى بروتوكول تعاون بين نقابة الصحفيين المصريين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، فزملاؤنا في فلسطين هم امتداد لجمعيتنا العمومية، بل هو برتوكول تآخي لتقديم كل سبل الدعم والمساعدة لزملائنا القادمون من قطاع غزة".



‎وأضاف: "نحن الآن أمام أبشع جريمة في حق الصحافة على مر التاريخ، جريمة استهداف الحقيقة، فتحية لمن هزموا الزيف، ننحني لبطولاتهم، هم من صانوا كرامتنا خلال الأشهر الماضية ومعهم سنحتفل بتحرير الوطن، وتحية لكل مواطن ومقاوم على أرض فلسطين، مازال يدفع الثمن في تحقيق حلمنا جميعًا في حرية وكرامة من أجل الشعب العربي كله".