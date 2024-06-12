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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الصحفيين المصرية توقع بروتوكول تعاون مع نظيرتها الفلسطينية لتقديم الدعم لصحفيي غزة

جانب من توقيع البروتوكول
جانب من توقيع البروتوكول

وقعت نقابة الصحفيين المصريين، اليوم الأربعاء، برتوكول تعاون مشترك مع نظيرتها الفلسطينية؛ لتقديم الدعم والمساعدة للصحفيين الفلسطينيين القادمين من غزة، بالتزامن مع إحياء نقابة الصحفيين المصرية للذكرى 29 ليوم الصحفي.

‎وقّع البرتوكول كل من الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين المصريين، والكاتب الصحفي ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، بحضور أعضاء ممثلين عن مجلسي النقابتين.

‎قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين: "لسنا بحاجة إلى بروتوكول تعاون بين نقابة الصحفيين المصريين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، فزملاؤنا في فلسطين هم امتداد لجمعيتنا العمومية، بل هو  برتوكول تآخي لتقديم كل سبل الدعم والمساعدة لزملائنا القادمون من قطاع غزة".

‎وأضاف: "نحن الآن أمام أبشع جريمة في حق الصحافة على مر التاريخ، جريمة استهداف الحقيقة، فتحية لمن هزموا الزيف، ننحني لبطولاتهم، هم  من صانوا كرامتنا  خلال الأشهر الماضية ومعهم سنحتفل بتحرير الوطن، وتحية لكل مواطن ومقاوم على أرض فلسطين، مازال يدفع الثمن في تحقيق حلمنا جميعًا في حرية وكرامة من أجل الشعب العربي كله".

 

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