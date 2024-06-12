محمد عبده.. " فنان العرب" الذي أفقده المرض لذة الحياة

يحل اليوم الموافق 12 يونيو ذكرى ميلاد فنان العرب وأشهر فنانين الوطن العربي محمد عبده الـ75، والذي ولد في محافظة الدرب في جازان جنوب المملكة العربية السعودية.

عاش محمد عبده يتيمًا منذ صغره فقد توفى والده وهو ما زال طفلًا في الـ 6 من عمره، وعاش رحلة من الفقر حتى أنه عاش فترة في رباط خيري هو وشقيقه بمنحة من ذ15اتصث4.

واستطاع محمد عبده دخول المعهد الصناعي والتخصص في صناعة السفن في محاولة لتحقيق حلمه القديم بأن يصبح بحارًا مثل والده، ولكنه كان مولعًا بالفن والغناء الذي أخذه إلى جمهوره ومحبيه .

بداياته الفنية

بدأ فنان العرب رحلته الفنية في بداية الستينات الميلادية، في عام وهو طالب في المعهد الصناعي بجدة، تخرج منه عام 1963 حيث كان ضمن أفراد بعثة سعودية متجهه إلى إيطاليا لصناعة السفن، تحولت الرحلة من روما إلى بيروت، أي من بناء السفن إلى بناء المجد الفني، وكان ذلك عن طريق عباس فائق غزاوي الذي كان من ضمن مكتشفي صوت محمد عبده عندما غنى في الإذاعة في برنامج (بابا عباس) عام 1960، وبارك هذا الاكتشاف الشاعر المعروف طاهر زمخشري.

وأطلق عليه الرئيس التونسي أثناء حفلته بتونس الحبيب بو رقيبة لقب (فنان العرب) في الثمانينات، ليقدم الجديد بعدها، ومنها دخوله للتعاون مع الملحن الدكتور عبد الرب إدريس، الذي قدّم لمحمد عبده إنتاجات رائعة مثل (محتاج لها، جيتك حبيبي)، بعد ذلك (أبعتذر)، ثم (كلك نظر)، حيث تأثر الملحن الكبير عبد الرب إدريس بفنان العرب محمد عبده وبأسلوبه.

وعاصر محمد عبده الجيل القديم والحديث، وحظى باحترامهم جميعًا صغيرًا وكبيرًا حيث شارك كثيرًا بالغناء في المسارح العربية الكبرى في دول الخليج العربي والشام وشمال أفريقيا وأقام العديد من الحفلات في مسارح العالم.

اعتزال محمد عبده

توقف محمد عبده عن الظهور في الحفلات الغنائية لمدة 8 سنوات (1989–1997) وكان ذلك لعدة أسباب خاصة، منها وفاة والدته ، وهعو ما اعتقده الجميع أنه اعتزل الفن نهائيًا.

إصابة محمد عبده بالسرطان

كان قد أعلن "أبو نورا" مسبقا إصابته بسرطان البروستاتا، وخضوعه للعلاج الكيماوي أوائل الشهر الحالي خلال مقابلة مع برنامج تفاعلكم على العربية، كما أشار إلى أنه يخضع للعلاج في باريس.

وأوضح تفاصيل إصابته قائلا: "كان عندي سرطان في البروستاتا، والأعراض الجانبية للإشعاع أخف كثير من العمليات الأخرى، باخذ حقنة كل 3 أشهر، وبعد يومين هاخذ الكورس الثاني".

كما صرح لقناة روتانا موسيقى في 5 مايو 2024 قائلاً: "أجريت فحوصات ونتيجتها هذه المرة الحمد لله طيبة، وإنزيم السرطان بينزل الحمد لله كثيرا، وأبشركم الحمد لله أنا بصحة طيبة، وهذا عارض من الله سبحانه وتعالى، ودعاؤكم عامل من عوامل الشفاء".

وكان آخر ظهور له مع الشاعر السعودي صالح الشادي على حسابه بمنصة “إكس” مقطع قصير لأبو نورا أثناء زيارته له.

وقال فنان العرب بإيجاز شديد في مقطع الفيديو الذي نُشر فجر اليوم عندما سأله الشادي عن حالته الصحية: "أنا طيب بفضل الله تعالى".