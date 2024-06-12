فقره تدريبات بدنيه متنوعه للاعبى الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية خاصة خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتولى البرتغالي جواو ميجيل مخطط الأحمال قيادة هذه الفقرة التي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وانتظم محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك وناصر ماهر لاعب الوسط في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بعد عودتهما من صفوف المنتخب الأول عقب خوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وشارك التونسي حمزة المثلوثي مدافع الفريق في التدريبات الجماعية بعد عودته من صفوف منتخب بلاده بعد خوض مباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وفي نفس الوقت انتظم الثلاثي حسام عبد المجيد ومحمد شحاتة وزياد كمال في التدريبات بعد عودتهم من صفوف المنتخب الأولمبي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.