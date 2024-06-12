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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

اليمن.. "أنصار الله" تعتزم تشكيل حكومة جديدة لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن مصدر في جماعة "أنصار الله" اليمنية عزم الجماعة إعلان تشكيل حكومة جديدة مطلع الشهر المقبل، لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها.

 

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وقال مصدر في الجماعة، لـ"سبوتنيك"، إن "الجماعة توصلت إلى توافق مبدئي مع قيادة المؤتمر الشعبي العام (أكبر الأحزاب في اليمن) في صنعاء، على المشاركة في الحكومة القادمة، بعد وضع الحزب اشتراطات من بينها منح الوزراء صلاحيات أوسع في مقابل تقليص صلاحيات مشرفي الجماعة".

وأضاف أن "من ضمن التفاهمات إعادة تفعيل الأجهزة الحكومية الرقابية، لتحل بدلاً عن اللجان الإشرافية التي استحدثتها "أنصار الله" من كوادرها، عقب سيطرتها على السلطة في صنعاء وغالبية مناطق اليمن".

وأوضح أن "3 شخصيات مرشحة لمنصب رئيس الحكومة، اثنتان منها تنتمي لحزب المؤتمر في صنعاء".

وأشار المصدر إلى أنه "من المتوقع تصعيد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد العزيز بن حبتور، إلى قوام المجلس السياسي الأعلى (الواجهة السياسية لإدارة المناطق التي تديرها الجماعة)".

 

 

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