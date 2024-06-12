«إيفا فارما» تطرح حلولاً مبتكرة لمواجهة الأمراض البكتيرية في الماشية

أعلنت شركة إيفا فارما للصحة الحيوانية عن إطلاق مضاد حيوي جديد يعد ثورة في مجال الطب البيطري، موفرةً بذلك حلاً فعالاً للأطباء البيطريين والمربين وأصحاب المزارع في مصر والمنطقة العربية والشرق الأوسط.

وقال الدكتور أحمد واكد، مدير عام شركة إيفا فارما للصحة الحيوانية، إن الدواء الجديد الذي يضم المادة الفعالة «سبايرامايسين مليون وحده دوليه» ، يعتبر من أقوى الحلول العلاجية، لإصابة الماشية بالبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية الأخرى.

وأضاف مدير عام شركة إيفا فارما للصحة الحيوانية، في تصريحات صحفية له اليوم، أن المضاد الحيوي الجديد يتميز بوجوده بتركيزات أعلى من المتواجدة بالسوق المحلية حاليًا، وبأعلى درجات الجودة العالمية وبسعر مناسب، وتركيزات أعلى من المتواجدة في السوق، كما أن له اقل فترة سحب في اللبن، ما يجعله حل عملي للأمراض البكتيرية في الماشية، سواء كانت ماشية تسمين أو «حلاب».

وأكد الدكتور محمد جبر، وكيل كلية الطب البيطري بجامعة المنصورة ونقيب الأطباء البيطريين بالدقهلية، على فعالية المادة الفعالة في المنتج الجديد في علاج الأمراض البكتيرية التي تصيب الماشية، مشيراً إلى أنه يستخدم لمواجهة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية الأخرى مثل البنسلين.

وأضاف الدكتور محمد جبر، في تصريحات صحفية له اليوم، أن المضاد الحيوي الجديد يُعد حل مثالي لميكروب منتشر في عدد من المزارع في مصر والمنطقة والعالم، كما أثبت كفاءة في علاج بعض حالات الالتهابات الرئوية، كما أنه له تأثير فعال جدًا في علاج حالات التهابات الحوافر، وبعض حالات مرض الحمى القلاعية.



وأعرب نقيب الأطباء البيطرين في الدقهلية، عن ثقته في المضاد الحيوي الجديد، مؤكدًا أن شركات الأدوية الوطنية، ومن بينها شركة إيفا فارما، أتاحت في الفترة الأخيرة عددًا من المنتجات التي يحتاجها السوق بسعر مناسب وجودة عالية، على نقيض بعض العلاجات المماثلة لها المستوردة من الخارج.

كما أكد الدكتور محمد مصباح الدياسطي، المدير الفني لمعهد بحوث الصحة الحيوانية بالمنصورة، عن ثقته في منتجات شركة إيفا فارما والشركات الوطنية الأخرى التي تقدم جودة عالية للأدوية التي يحتاجها السوق المحلي بأسعار مناسبة، مقارنة بالأسعار المرتفعة لبعض الأدوية المستوردة.

وأضاف المدير الفني لمعهد بحوث الصحة الحيوانية بالمنصورة، في تصريحات صحفية له اليوم، أن شركة إيفا فارما متواصلة باستمرار مع عدد من المستشارين والأطباء البيطريين وأستاذة وخبراء الصحة الحيوانية للوقوف على احتياجات السوق المحلية من الأدوية البيطرية، كما تنسق معهم لتقييم العلاجات الحديثة قبل طرحها في الأسواق، بما يلبي الاحتياجات المحلية بأعلى درجات الفعالية والكفاءة والجودة، وبسعر مناسب.