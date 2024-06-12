تكثيف الحملات التموينية على مخابز وأسواق مدينة بني عبيد قبل عيد الأضحى

ترأس رئيس مركز ومدينة بني عبيد بالدقهلية هاني أحمد، اليوم الاربعاء إجتماع المجلس التنفيذى فى حضور عاطف فؤاد وعلى حامد نائبي رئيس المركز وعلى حافظ سكرتير عام رئاسة المركز لمناقشة الأمور والموضوعات الهامه بهدف تحسين مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والإرتقاء بها فى مختلف المجالات الخدمية بنطاق المركز.

الحملات التموينية

وقد بدأ الإجتماع رئيس المركز بالتأكيد على التنسيق بين رئاسة المركز والإدارة التعليمية ومركز الشرطة طوال إمتحانات الثانويه العامة، ورفع درجة الاستعداد القصوى لإستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال تكثيف الحملات التموينية على محلات البقالة والسوبر ماركت والمطاعم والجزارة والمخابز للتأكد من جودة رغيف الخبز وسلامة المنتجات الغذائية المعروضة للبيع أمام المواطنين.

مكتب العمل

كما تم خلال الإجتماع الموافقة على عودة مكتب العمل إلى مكانه القديم بمبنى مجلس المدينة ببنى عبيد ومناقشة ضعف مياه الشرب بنهايات الخطوط بالقرى والعزب التابعة برئاسة المركز والعمل على سرعة الإنتهاء من شبكة الصرف الصحى بالصلاحات الإزالة الفوريه فى المهد لأى بناء مخالف وعشوائى طوال فترة عيد الأضحى.

فريق العمل

وأكد رئيس المركز على أننا جميعاً كتنفيذيين نعمل بروح فريق العمل الواحد لتحسين مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والإرتقاء بها ورفع كفاءتها فى شتى المجالات الخدمية لتعود بالنفع العام على أهالينا بمركز بنى عبيد.

جاء ذلك بحضور السادة مديرى إدارات التعليم، والرى، والطرق، والصحة، والزراعة، ومرفق مياه الشرب بميت فارس، ومنطقة مياة الشرب والصرف الصحى، والكهرباء، والشباب والرياضة، والتضامن الإجتماعى، والأوقاف، والأزهر، والطب البيطرى، ومكتب العمل، والتموين، والضرائب العقاريه ومديرى الإدارات برئاسة المركز.

من جهة أخرى تفقد رئيس مركز ومدينة بني عبيد أمس إدارة المتغيرات المكانية بمجلس المدينه فى حضور أحمد البجلاتى نائب رئيس المركز وخالد محمود الفنى المسئول عن منظومة المتغيرات وفقاً لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023م ولائحته التنفيذية فى بعض مخالفات البناء.

وأكد مسئول وحدة المتغيرات المكانيه على أنه سيتم السماح للمواطنين التقديم على طلب شهادة بيانات من خلال المركز التكنولوجى وبمجرد التقديم بيتم فحص الطلب وإجراء المعاينه اللازمة وإصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبه بالتنسيق مع الإدارات الهندسية تيسيراً على المواطنين لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة ليتقدم بها المواطن بملف التصالح الخاص به.

رئيس مركزومدينة بني عبيد خلال ترؤسه الإجتماع