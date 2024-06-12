شروط التحاق طلاب الثانوية بالكلية العسكرية التكنولوجية ونظام الدراسة.. فيديو

قال اللواء أركان حرب أكرم صلاح الدين، مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، إن الكلية العسكرية التكنولوجية هي تطوير للمعهد الفني للقوات المسلحة، وفقًا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتطوير التقني داخل المنظومة العسكرية.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن قرار إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية، جاء في عام 2022، والهدف منها هو إعداد وتأهيل ضابط قادر على استيعاب التكنولوجيا الحديثة المتواجدة حاليا في القوات المسلحة، ولعل أبرز أهدافها هو كيفية التعامل مع كافة أجهزة ومعدات القوات المسلحة بشكل جيد.

وتابع مدير الكلية العسكرية التكنولوجية: من أهم الشروط الخاصة للقبول بالكلية العسكرية؛ هو النسبة المئوية للطالب المتقدم من أبناء الثانوية العامة، والتناسق الجسماني، واللياقة البدنية والذهنية المناسبة.

وأوضح اللواء أكرم صلاح الدين، أنه بعد استيفاء الشروط المناسبة للقبول بالكلية العسكرية، يتم تقديم الملفات وعرضها ثم اختيار الطلاب ذوي الكفاءة والقدرة العالية للانضمام لصفوف الكلية.

وأردف: هناك بعض الطلاب يقدمون رغباتهم لدخول الكلية التكنولوجية، ولكن هذا ليس كاف لدخول الكلية، حيث توجد معايير أخرى يتم تنقية الطلاب المتقدمين للالتحاق بالكلية.

كما لفت مدير الكلية التكنولوجية، أن نظام الدراسة داخل الكلية يكون عبارة عن 4 أعوام ميلادية، وكل عام ينقسم إلى فصلين، ويتم العمل بنظام الساعات المعتمدة، حيث يعتمد نظام الدراسة على 60% عملي و40% نظري.

وتابع مدير الكلية العسكرية التكنولوجية: قبل التخرج يكون هناك مشروع تخرج لطلاب الكلية التكنولوجية، والذي يعتبر نتاج عمل دراسة الطالب خلال الـ 4 سنوات بالكلية.

تعاون مشترك مع الكليات العالمية

وكشف تفاصيل العمليات التدريبية داخل الكلية، ومستحدثات التعليم والتدريب المستمر مع الكليات العالمية، مشيرا إلى أنه يتم البدء أولا في تطوير عناصر الوعي والمعرفة لدى الطلاب الجدد، وتوفير الامكانيات العملية من خلال معامل مجهزة وأجهزة حديثة، وإعداده بدنيًا من خلال رفع معدلات اللياقة البدنية الخاصة، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية للطلاب من خلال نقطة طبية.

وأكد مدير الكلية التكنولوجية، أن هناك تطوير مستمر في المناهج الدراسية بالكلية، ويكون التطوير وفقًا للأجهزة الحديثة التي تلاءم وتواكب العصر، حيث يتم تطوير المنهج كل 5 سنوات، بالتعاون مع الكليات التكنولوجية المحلية في مصر.

وتابع اللواء أكرم صلاح الدين: نحن الآن بصدد توقيع بروتوكولات تعاون مشتركة مع الكليات التكنولوجية العالمية، لاستحداث نظم التدريب ونقل الخبرات الحديثة، وإمداد الطلاب بالخبرة الكافية للتعامل مع المعدات والأجهزة.