قرار جديد بشأن تحصيل المصروفات الدراسية 2024 للصفوف الأولى

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا جديدًا بشأن تحصيل المصروفات الدراسية 2024 للصفوف الأولى من المراحل الدراسية.

جاء ذلك خلال خطاب رسمي بشأن تحصيل المصروفات الدراسية لطلاب الصفوف الأولى من العام الدراسي 2024-2025 تحقيقا الإنضباط منظومة العمل المالي من حيث الالتزام بسداد المصروفات الدراسية المقررة بما يعود بالنفع على تنفيذ خطط الوزارة نحو تطوير العملية التعليمية.

ووافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم (162 ) بتاريخ 2 سبتمبر 2022 الصادر بشأن تحديد الرسوم والغرامات والإشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية عن العام الدراسي 2022-2023 بذات الفئات والضوابط المنصوص عليها بالقرار للطلاب المتقدمين للإلتحاق بالصف الأول رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي للعام الدراسي 2024-2025 والتوجية بسداد مصروفات تلك الصفوف مع قبول الملفات الخاصة بالطلاب.

كما قرر وزير التربية والتعليم استمرار العمل بالقرار الوزاري المشار إليه بالبند 1 وبذات الفئات وضوابط القرار بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي بنوعيه ( عام وفني) من حيث ارتباط سداد المصروفات الدراسية بقبول ملفات الطلاب . طلاب المستوى الثاني رياض اطفال بالمدارس الرسمية للغات بنوعيها المنقولين للصف الأول الابتدائي.

إرفاق إيصال سداد المصروفات الدراسية بالملف

ويرفق بالملف إيصال سداد المصروفات الدراسية المقررة بالقرار الوزارى المشار اليه بالبند ( 1 ) وبذات الفئات وضوابط القرار بخلاف الرسوم الأخرى يتم سدادها طبقا للمعمول به في هذا الشأن. طلاب الصف الأول الإعدادي يطلب من ولي الأمر طلب تحديث بيانات الطالب ( الصور الشخصية - من الإقامة) ويرفق به إيصال سداد المصروفات هذا ولا يخل الالتزام بسداد المصروفات الدراسية للصفوف الأولى وفق ما توضح سابقا الالتزام باستيفاء تلك المصروفات وفق ما يتحدد بالقرار الوزارى المزمع اصداره بشان تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية عن العام الدراسي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ فور صدوره تسدد المصروفات على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية بمكاتب الهيئة القومية للبريد وذلك بموجب الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد الالكترونية أو من خلال منافذ الدفع الالكترونى المتعاقد معها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ويكون ايصال السداد ضمن مسوغات قبول الملف . يؤخذ في الاعتبار حالات الاعفاء الواردة بالقرار الوزارى رقم ( ١٦٢ ) بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢ الصادر بشأن تحديد الرسوم والغرامات والإشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية عن العام الدراسي ٢٠٢٣ /

والكتاب الدورى رقم ( ٤٠ ) بتاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۲۳ الصادر بشأن اجراء البحث الاجتماعي ، ولا يسرى الاعفاء على الرسوم المقررة بقوانين.

وتتضمن الخطاب تخفض نسبة 50 في المائة لأبناء العاملين بالتربية والتعليم (خدمة أو معاش) من الاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية المقررة والانشطة الطلابية بمختلف مراحل التعليم ( العام والفنى ( المنصوص عليها بالقرار الوزاري ١٦٣ لسنة ٢٠٢٢، ولا يسرى هذا التخفيض على الرسوم المقررة بقوانين والقسط التأميني الصندوق التامين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر.