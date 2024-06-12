وزير الداخلية يهنئ الريس السيسي بعيد الأضحى

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية " بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .. جاء بها:

بمشاعر يملؤها التوقير والإعزاز، يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .. أن نبعث لسيادتكم بأسمى عبارات التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات، راجين المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

سيادة الرئيس .. ونحن في ظلال هذه المناسبة الغراء والتي نسترجع فيها قيم العطاء والتضحية والفداء .. تنطلق عزائم رجال الشرطة لمواصلة البذل والوفاء .. بعهد قطعوه على أنفسهم.. ألا تقوم للشر على هذه الأرض الطيبة قائمة .. وتقديم كل غالٍ ونفيس .. فى سبيل إعلاء الحق والعدل والدفاع عن أمن الوطن ومقدراته.. ومكتسبات شعبه العظيم .. وتدعيم ركائز الإستقرار لبلوغ خطط التنمية مدارج السداد والتوفيق .

حفظكم الله وسدد خطاكم وجعل نصرته لكم غالبة، وإرادتكم للأخذ بزمام الرقى لمسيرة الوطن، حاضرةً ونافذةً .