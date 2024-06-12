نقيب أطباء مصر يتفقد مستشفيات البحيرة

استقبل الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، الدكتور أسامه عبدالحي نقيب عام الأطباء بجمهورية مصر العربية، ومعه وفدٌ من النقابة العامة لتفقد مستشفيات البحيرة

واستهل نقيب الأطباء والوفد المرافق له، أولى جولاتهم المرورية، بزيارة لمستشفى الحميات بدمنهور .

وقاموا بالمرور على قسم الطوارئ والإستقبال، ومتابعة العمل به، مشيدين بحجم المجهود المبذول من الفريق الطبي والإدارى ومن الجميع نقيب الأطباء، كما إفتتح قسم المناظير والجهاز الهضمي بالمستشفى بعد تطويره.

وقام الوفد بالمرور كذلك علي مركز المعقورين حيث تتوافر كافة الأمصال واللقاحات الوقائية بالمستشفى "لدغ العقرب – الثعبان – عقر الحيوان" .

وفى نهاية جولتهم المرورية، قدم نقيب الأطباء والوفد المرافق له الشكر والتحية لكافة العاملين بالمستشفى، تقديرًا للمجهود المتميز المبذول من الجميع .

جاءت الزيارة فى وجود الدكتورة أمل حماد مدير إدارة الحميات، والدكتور محمد الصعيدي مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، والدكتور محمود الغنام مدير مستشفى حميات دمنهور.