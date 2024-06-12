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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رئيس إنبي : نرفض بيع ثنائي الفريق داخل مصر

ايمن الشريعي
ايمن الشريعي

أشار ايمن الشريعي رئيس نادي انبي إلى أنه يرفض بيع أحمد نادر حواش ومحمد حمدي داخل مصر، ويتمنى بيعهم خارجيا للاستفادة منهم لإثبات تفوق النادي البترولي، وقدرات قطاع الناشئين المميزة، والتأكيد على صناعة كرة القدم بشكل جيد داخل نادي انبي.

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وتابع: "أحمد أمين أوفا مهاجم انبي من الممكن بيعه خارج مصر، وسنحدد السعر وفقًا لعدة أمور، ولا نريد بيعه داخليًا مطلقًا حتى لو بـ30 مليون جنيه، والدوري المصري يعاني من أزمة مهاجمين، وعند بيع اوفا سنقوم ببيعه برقم كبير بكل تأكيد، وربما يكون هناك نادي ينافس على البطولات يرغب في ضمه، وقتها نجلس معه ونتفاوض على البيع والشراء". 

وأتم: "أقول للاعبي فريق 2003 فعلت كل شئ للحصول على حقوقكم في التتويج باللقب، ولأن ربنا سوف يحاسبني على ذلك، والاحتراف اصله العدل".

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