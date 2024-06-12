امتحانات الثانوية العامة 2024| 3 حالات غش إلكتروني في الاقتصاد والإحصاء

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ضبط ثلاث حالات غش إلكتروني في امتحان الاقتصاد والإحصاء في امتحانات الثانوية العامة 2024.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالة غش واحدة في امتحان مادة الاقتصاد.

وتم ضبط طالب بلجنة بإدارة شرق الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية، خلال قيامه بالغش الإلكتروني ونشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وفيما يتعلق بامتحان مادة الإحصاء، تم ضبط طالبين باستخدام جهازي هاتف محمول، ونشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان، على النحو التالى: تم ضبط طالب بلجنة بإدارة الحامول التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، وطالب بلجنة بالخانكة بمحافظة القليوبية.

وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بامتحانات الثانوية العامة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة في امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث في امتحانات الثانوية العامة 2024.

امتحانات الثانوية العامة 2024 في الاقتصاد والإحصاء

أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم الأربعاء، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024.

وأدى الطلاب خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة الاقتصاد وفى الفترة الثانية، أدى الطلاب الامتحان في مادة الإحصاء بعدد 693 ألفًا و78 طالبًا وطالبة، أمام 1986 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

بينما أدى 255 طالبا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحانات الثانوية العامة 2024 في مادة التربية الوطنية.

وحرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

كما حرص وزير التربية والتعليم قبل بدء امتحانات الثانوية العامة 2024، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.