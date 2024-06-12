هبوط إيرادات فيلم "تاني تاني" بشباك التذاكر

يواصل فيلم تاني تاني، بطولة النجمة غادة عبدالرازق، أحمد آدم، حصد إيرادات ضعيفة، محققًا في أول أسبوع، 585 ألفًا 434 جنيهًا، في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.



تفاصيل فيلم تاني تاني

تدور أحداث فيلم تاني تاني، حول حدوتة كوميدية مختلفة بتوليفة من النجوم الذين يظهرون بأدوار مختلفة ومغايرة تمامًا عن التي اعتاد الجمهور على مشاهدتهم فيها.

فيلم تاني تاني

وقبل انطلاق فيلم "تاني تاني" في السينمات، نكشف عن شخصيات الفيلم وطبيعة أدوارهم حيث تظهر غادة عبدالرازق بشخصية "هدى" حيث تظهر غادة عبدالرازق بشخصية "هدى" موظفة بنك وهى أرملة ولها ابنة.

ويجسد أحمد آدم، دور زكى (زيكو) وهو أرمل ويعمل في البورصة، فيما يلعب بيومى فؤاد شخصية لبيب (بيبو) الذى يعمل رجل أعمال ويعود إلى مصر بعد إنفصاله عن زوجته الأمريكية.

أبطال فيلم تاني تاني

ويشارك في فيلم "تاني تاني" أيضا محمود حافظ الذي يقدم دور عادل وهو شقيق هدي (غادة عبد الرازق) الذى يدخل في صراعات كوميدية مع زيكو وبيبو، فيما تجسد ثراء جبيل شخصية هدير إبنتها المخطوبة، وتشهد أحداث الفيلم العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية بين هذه الشخصيات.

فيلم "تاني تاني" بطولة غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي.