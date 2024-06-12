الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الأوكراني يصل إلى جدة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

وصل الرئيس فلوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا، والوفد المرافق له إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة في زيارة رسمية للمملكة.

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وهذه الزيارة ليست الأولى للرئيس الأوكراني إذ سبقها في فبراير الماضي زيارة رسمية له أيضاً، حينها أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اليوم لدى استقباله الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حرص المملكة ودعمها لحل الأزمة الأوكرانية، كما شدد ولي العهد السعودي على مواصلة الجهود للإسهام بتخفيف الآثار الإنسانية للأزمة الأوكرانية، ومن جهته أعرب زيلينسكي عن شكره وتقديره لجهود السعودية بشأن أوكرانيا.

 

القوات الجوية الروسية تستهدف مواقع عسكرية أوكرانية في مقاطعتي بولتافا ودنيبروبتروفسك

أعلن منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف "سيرجي ليبيديف"، اليوم الأربعاء أن القوات الجوية الروسية استهدفت عدة مواقع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وبولتافا، وقال "إن الضربات الروسية استهدفت منطقة نوفوموسكوفسك، الواقعة في مقاطعة دنيبروبيتروفسك بأوكرانيا، حيث تم تدمير مصنع للأنابيب، يتم إصلاح المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية بداخله".

ونقلت وكالة (سبوتنك) الروسية عن ليبيديف قوله "إن المواقع المستهدفة يتم استخدامها عسكريا من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. بالإضافة إلى وجود مرافق لتخزين الأسلحة داخل المصنع المستهدف".

ولفت ليبيديف إلى أن الضربات الجوية الروسية شملت أيضا منطقة ميرجورود الواقعة في مقاطعة بولتافا بأوكرانيا، حيث يتمركز مقر فرقة الطيران 831 الأوكراني.

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