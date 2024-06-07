الجمعة 07 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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زيلينسكي: الحرب الروسية ضد أوكرانيا تمثل نقطة تحول في تاريخ أوروبا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا عبرت عن تهديد مباشر لفرنسا.. ولا ينبغي معارضة قرارات باريس العسكرية، لافتا أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا تمثل نقطة تحول في تاريخ أوروبا.

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زيلينسكي في قطر لمباحثات حول إعادة الأطفال الأوكرانيين من روسيا

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خارجية روسيا: زيلينسكي توسل إلى زعماء دول رابطة الدول المستقلة لحضور مؤتمر سويسرا

عركتنا ضد الغزو الروسي تتواصل في خاركيف 

وأضاف زيلينسكي، خلال كلمته أمام البرلمان الفرنسي، وعرضتها قناة القاهرة الإخبارية، «معركتنا ضد الغزو الروسي تتواصل في خاركيف ودونيتسك على الحدود الروسية وضواحي خيرسون والقرم والسماء الأوكرانية والبحر الأسود».

نعيش أوقاتا لم تعد أوروبا فيها قارة للسلام

وتابع: «نعيش أوقاتا لم تعد أوروبا فيها قارة للسلام حيث تنتشر معسكرات الاعتقال والتهجير، و لن يكون هناك وجود لأوكرانيا أو فرنسا دون الانتصارات الأوروبية».

جدير بالذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال الثلاثاء الماضي إنه وصل إلى قطر، لإجراء محادثات مع أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حول إعادة الأطفال الأوكرانيين الذين قال إن روسيا اختطفتهم، حسب «وكالة أنباء العالم العربي».

وقال زيلينسكي في بيان عبر منصة «إكس» إن «قطر تساعد أوكرانيا في إعادة الأطفال الذين اختطفتهم روسيا. وسوف نناقش هذه الجهود الجارية في إطار التحالف الدولي لعودة الأطفال الأوكرانيين، وستكون على جدول أعمال قمة السلام».

وأضاف زيلينسكي أن قطر «لعبت دورا نشطا في الاستعدادات لقمة السلام، وينبغي أن تصبح أحد الأصوات الشرق أوسطية الداعمة لعودة الناس إلى ديارهم، فضلا عن الأمن الغذائي والنووي وأمن الطاقة العالمي».

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه يعتزم أيضا مناقشة عدد من القضايا الاقتصادية والأمنية الثنائية مع أمير قطر.

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