برنامج التنمية المحلية للصعيد يُمول ألفين و189 مشروعًا فى قنا

عقد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لما تم إنجازه من المشروعات التابعة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي يأتي تنفيذه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد.

واستمع محافظ قنا، خلال الاجتماع الى شرح مفصل للمشروعات التي تم تنفيذها بتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث تم تنفيذ ٢١٨٩ مشروع في عدد من القطاعات مثل مشروعات البنية التحتية من كهرباء وطرق ومياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة الى تطوير المراكز التكنولوجية، وبناء القدرات للعاملين بالإدارة المحلية، وتطوير التكتلات الاقتصادية، والتنمية الحضرية وتحسين البيئة، مما ساهم في احداث طفرة كبيرة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ونتج عنها خفض معدلات الفقر والبطالة داخل المحافظة.

وأكد الداودي، على اهمية مشروع ترفيق المناطق الصناعية الممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث أصبحت المنطقتين الصناعيتين بهوّ نجع حمادى، و كلاحين فقط، تمتلكان بنية تحتية متكاملة "كهرباء – مياه – صرف صحى – غاز طبيعى – تليفونات أرضية – طرق" تفى باحتياجات المستثمرين من تلك المرافق وتوفر فائض لمن يرغب من المستثمرين الجدد، الامر الذى ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للمحافظة.

ولفت إلي أن مشروعات البرنامج ساهمت فى توفير مياه الشرب النقية للمواطنين، وذلك عبر محطات المياه التى تعمل بتقنية الترشيح الفائق، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من مشروعات الصرف الصحي، كما ساهم البرنامج في تطوير وميكنة الخدمات بالمراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية، وهو ما أدى إلى الحد من الفساد المالي والإدارى داخل تلك الوحدات، بالإضافة الى تطوير التكتلات الاقتصادية، الذى ساهم في تحسين جودة المنتجات بعد التدخلات التى أجراها فريق برنامج التنمية المحلية.

حضور الاجتماع:

حضر الاجتماع، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور علاء شاكر ادارة وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية.

والمهندس صالح محمود مدير عام مديرية الطرق، والمهندس زكريا قزمان مدير ادارة التخطيط والمتابعة، والمهندس وليد ابو العباس مدير عام التخطيط العمراني، وحمدى حسين مدير عام الشئون المالية.

وصابر سعيد مدير عام ادارة املاك الدولة، والمهندسة غادة محمد مدير عام الشئون الهندسية بالمحافظة، ورؤساء المجالس المحلية لمدن ومراكز المحافظة.