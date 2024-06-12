نائب محافظ البحيرة تتفقد أعمال رصف شوارع كفر الدوار

تفقدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد العزيز قطاطو رئيس مركز ومدينة كفر الدوار.

وحرصت نائب المحافظ، على تفقد أعمال تركيب بلاط الانترلوك بمنطقة أسطوفان، كما تابعت معدلات الأداء ونسب التنفيذ وجودة الأعمال، مشددة على إستمرار متابعة تنفيذ الأعمال والتأكد من مراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي وتنفيذها طبقاً للمواصفات الفنية المحددة وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء المنطقة وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

وتابعت الدكتورة نهال بلبع، الأعمال الجارية لرصف شارع الحدائق بطول 1300 متر، من خلال وضع طبقة الأسفلت الرابطة وأعمال الرصف النهائي، حيث تم الإنتهاء من أعمال إنشاء صفايات الأمطار، والميدة الخرسانية، وجاري تركيب الانترلوك للأرصفة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، ومن خلال قسم الرصف بالوحدة المحلية.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة تواصل جهودها فى قطاع الطرق والتطوير الحضاري للشوارع والميادين بالمدن والمراكز لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.

وأكدت على الجهود الكبيرة والملموسة التي تقوم بها محافظة البحيرة لخدمة المواطن البحراوي وأن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات والمجالات، ووجهت بسرعة نهو الأعمال الجارية وفق البرنامج الزمني المحدد لها وبالمواصفات والإشتراطات الفنية المقررة.