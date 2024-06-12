احتفالًا بعيد الأضحى.. الداخلية توزع عبوات غذائية على محدودي الدخل

فى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة قرب الإحتفال بعيد الأضحى المبارك، تواصل وزارة الداخلية مبادرة "مأمورى أقسام ومراكز الشرطة" لتوزيع عبوات غذائية على محدودى الدخل لدعم أهالينا بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.



قامت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (الغربية - دمياط - قنا - المنوفية – الإسكندرية – سوهاج - أسيوط - الأقصر) بتوزيع عبوات غذائية على محدودى الدخل بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق كل محافظة لدعم أهالينا.



يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، واستمرارا للجهود التى تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية لدعم أهالينا.

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية في القبض على 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة ، تخصص نشاطهم الإجرامى فى جلب المواد المخدرة بالإشتراك مع أحد العناصر الإجرامية "متواجد خارج البلاد".

وكشفت تحيات الباحث أن المتهمين أعادوا تدوير مخدر الحشيش لمضاعفة كمياته والإتجار بعقارى (الكبتاجون – الترامادول) بكميات كبيرة ومحاولة تهريبهم خارج البلاد، مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان العبور بالقليوبية ومركزى شرطة فايد والقصاصين بالإسماعيلية وكراً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات تنسيقاً ومديريتى أمن القليوبية والإسماعيلية تم إستهدافهم وضبطهم.. وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 100 كيلو جرام – 6,550 مليون قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" - 750 ألف قرص مخدر لعقار "الترامادول" - الأدوات والمعدات المستخدمة فى إعادة تدوير مخدر الحشيش).



وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة (415 مليون جنيه). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المؤبد لسائق وعاطل طعنا آخر في صدر وقتلاه بالقناطر الخيرية

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بالسجن المؤبد لسائق وعاطل، متهمين بإنهاء حياة شخص بسبب خلافات سابقة بالقناطر الخيرية في القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة السر هانى خطاب.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم "عمرو ع ع"، 37 سنة، سائق، مقيم عزبة شرارة أبو الغيط مركز القناطر الخيرية، و"أحمد م س"، 32 سنة، بدون عمل، مقيم أبو الغيط مركز القناطر الخيرية، أنهما قتلا عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد عبد الحليم عبد الرحمن.

وأوضح أمر الإحالة أنه إثر خلافات سابقة فيما بينهما بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاح أبيض مطواة، وتوجها إلى مسكنه، وما أن ظفرا به حتى سدد له الأول طعنة قسية مستخدما السلاح المار بيانه استقرت بصدره

لإزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي .

ودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات

