عمرو دياب الأعلى|متعهد حفلات يكشف أجور خيالية لمطربين العرب.. ملايين الدولارت (شاهد الفيديو)

كشف متعهد الحفلات اللبناني الشهير عماد قانصوه خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "فوق 18" من تقديم الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات عن أجور خياليه يتقاضاها فنانين العرب الذين يحييون حفلات غنائية بلبنان.

وأشار قانصوه إلى أنه لا يرى ذلك سوى "نصب واحتيال وتبييض أموال"، قائلًا: "ما يحدث في حفلات لبنان من وجهة نظري أنا كمتعهد، إما نصب واحتيال أو تبييض عملة، وأكثر، وأنا أتساءل، عندما يقام حفل لـ عمرو دياب، تكلفته مليون دولار، أجر عمرو وحده 650 ألف، والعام الماضي تكفل بدفع أجره رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، ولا أعلم ما علاقته بالحفل أو بلبنان".

وتابع: "أتساءل أمام الجمهور، أصالة أجرها بحفل بيروت 350 ألف دولار، بالإضافة إلى إقامتها بفندق، والحفل تكلفته 650 ألف دولار، لم يتم بيع سوى 100 أو 200 تذكرة حتى الآن، هناك خسارة قدرها 600 ألف دولار، من يتحملها؟".

وتطرق أيضًا لأجر محمد رمضان وأشار إلى أنه تقاضى ما يقرب من 220 ألف دولار مقابل حفله في لبنان، بالإضافة إلى دراجاته البخارية وسياراته وطائرة خاصة، وذلك في حفله لم يكتمل فيه عدد الحضور، وبه الكثير من الأماكن الشاغرة، مضيفا: "إن كان يدخل البلد 100 ألف أو 200 ألف دولار، فالحفل تكلفته 600 ألف، فكيف نقول أنه يساعد على إدخال عملات صعبة للبلد؟".

وصرح عماد أن كاظم الساهر حصل هذا العام على 450 ألف دولار بحفل لبنان، معربا عن دهشته من هذه الأرقام في بلد تعاني أزمات اقتصادية طاحنة.

يحيى الفخراني يتحدث عن حقيقة أجور الفنانين

وأوضح الفخراني مسبقًا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن بقناة الحدث اليوم، أنه لا يجب على الصحافة والإعلامي الإفصاح عن تفاصيل وأجور الفنانين بسبب المسائلات القانونية.

وقال: "اللي بيحصل إن الفنانات، وده مبيحصلش من الفنانين، بيعلوا على بعض، وبيقولوا أرقام مش طبيعية، أنا أحيانا بقولهم فلان بياخد كذا يجيبولي عقده، ألاقي أرقام تانية غير المعلنة".

وتابع الفخراني: «أي حد ممكن يكسب أكثر من الفنان، الفنان عليه التزامات كثيرة جدًا، وفي ناس كثيرة شايلة عائلات، إحنا عاملين زي عمال التراحيل الزهرات، لأن انت بتشتغل كل أد إيه؟ ولما بتعمل اسمك فين لما تلاقي عمل تقدر تواجه بيه الناس؟!».

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