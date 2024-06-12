المؤتمر العلمي بكلية الألسن بالفيوم يوصى بتشجيع الطلاب على البحث والابتكار

شهدت الدكتورة نجلاء سعد القائم بأعمال عميد كلية الألسن بجامعة الفيوم، المؤتمر العلمي السنوي الأول الذي تنظمه كلية الألسن، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحضور الدكتورة أمل إبراهيم القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد الرحمن منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وعدد من اعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالكلية وذلك اليوم الأربعاء بمقر الكلية.

أوضحت الدكتورة نجلاء سعد، أن الهدف الرئيسي للمؤتمر هو الوقوف على آخر تطورات العملية التعليمية داخل الكلية والنظر في نشاطات الأقسام العلمية للنهوض بالكلية مستقبلاً.

وقدمت عرضًا لأبرز النشاطات التي قام بها قطاع خدمة المجتمع بالكلية من خلال تنظيم العديد من الندوات والمؤتمرات وعقد بروتوكولات التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة.

تطوير منظومة شئون التعليم والطلاب

من جانبها عرضت الدكتورة أمل إبراهيم عرضًا لأبرز الأعمال التي قام بها قطاع شئون التعليم والطلاب من خلال العمل على تطوير منظومة شئون التعليم والطلاب وإنجاز إجراءات الامتحانات والاهتمام بالأنشطة الطلابية ودعم الطلاب الموهوبين وذوي الهمم.

وقدم الدكتور محمد عبد الرحمن عرضًا لإنجازات وحدة القياس والتقويم كما قدم عرضًا لما تم إنجازه بوحدة ضمان الجودة، وعرض ممثلو الاقسام العلمية لأبرز الأنشطة والمقترحات لتطوير العملية التعليمية لكل قسم على مدار العام.

وعقب انتهاء المؤتمر أعلنت الدكتورة نجلاء سعد أبرز توصيات المؤتمر ومن اهمها، العمل على الاهتمام بتوصيف المقررات ورفع الكتب علي المنصة في وقت مبكر، والتعاون المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الأعمال، وتفعيل دور الطلاب وتطوير مهاراتهم في مجال الصحافة والإعلام باللغات الأجنبية، والعمل على تشجيع الطلاب على المشاركه في البحوث والمؤتمرات العلمية، والسعي نحو إنشاء مجلة علمية للكلية،و تخصيص وقت محدد لممارسة النشاط الطلابي دون تعطيل العملية التعليمية.

4

55