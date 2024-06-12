محافظ الإسكندرية يتفقد قافلة بنك الطعام المصري لدعم الأسر الأكثر احتياجًا

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، انطلاق "قافلة بنك الطعام المصري" التي تستهدف توزيع ٢ طن من اللحوم على الأسر الأكثر احتياجًا من قاطني بشاير الخير، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأسر الأولى بالرعاية.

وثمن محافظ الإسكندرية، الدور الفعال الذي يقوم به "بنك الطعام المصري" في دعم أهالينا البسطاء والأسر الأولى بالرعاية، والعمل على توفير السلع الغذائية للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأوضح المحافظ أن أعمال توزيع المواد الغذائية تأتي وفقًا لآليات محددة لتحديد الأسر المستحقة، مؤكدًا أن المحافظة وبالتنسيق مع جميع مؤسسات المجتمع المدني حريصة على تقديم كامل الدعم للأسر الأولى بالرعاية ومد مظلة الحماية الاجتماعية لتلك الفئات.جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ و حسين سالم مسؤول محافظة الإسكندرية ببنك الطعام المصري.

من جانب آخر قال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمى باسم مديرية تموين الإسكندرية، إن المديرية بقيادة المهندس أحمد إبراهيم وكيل الوزارة استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ووجه وكيل الوزارة جميع الأجهزة الرقابية التموينية للمديرية بتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التموينية والمخابز البلدية والأسواق.

تابع القلش: وكذلك توافر جميع السلع الغذائية مثل الأرز والمكرونة والسكر والزيوت والسمن والصلصة والدقيق والشاى والصابون والمنظفات وغيرها بكميات وغيرة واسعار تنافسية

وأوضح معاون مدير مديرية التموين، أنه جري توجيه جميع الإدارات التموينية بمراجعة أرصدة المخابز من الدقيق البلدى خلال هذه الفترة والتأكد من مواعيد عمل المخابز خلال فترة العيد وتحديد نسبة المخابز التى ستحصل على تصريح بإجازات خلال فترة العيد بحيث لا تؤثر على توافر الخبز البلدى المدعم للمواطنين بدون ازدحام أو تكدس.