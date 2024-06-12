نجم الأهلي السابق: الإصابات عرقلت مسيرة ناصر ماهر مع الأحمر

أكد أحمد أيوب مدرب منتخب مصر السابق، أن ناصر ماهر تم تصعيده منذ عشر سنوات مع خوان كارلوس جاريدو مدرب الأهلي السابق، وتواجد بصحبة رمضان صبحي وكريم نيدفيد في الفريق الأول، مشيرًا إلى أن العشر سنوات فترة طويلة لأي لاعب ليتطور مستواه على ما هو عليه الآن.

وقال في تصريحات إعلامية : "ناصر ماهر تم تصعيده في وجود عبدالله السعيد، وتعرض لإصابات كثيرة، كما أنه تمت إعارته كثيرًا، وتعاقد الأهلي أيضا مع أفشة، واخذ وقت طويل من أجل الظهور بشكل أساسي، ورحيله لا علاقة له بمسألة التزامه من عدمه، لكن هي مراحل بالنسبة للنادي، وهذه أمور واردة في كرة القدم".

وأضاف: "هذا الأمر ينطبق أيضًا على أحمد حمدي لاعب الزمالك الحالي، والذي كان موجودًا في النادي الأهلي، هناك لاعبين تحتاج لوقت معين من أجل الظهور وتقديم مستوى جيد، كنا نرى أن ناصر ماهر امتداد جيد لـ السعيد لكنه تعرض لإصابة طويلة، وبالتالي النادي الأهلي لا يستطيع الصبر كثيرا في ظل كثرة مشاركاته في البطولات، ووجود ضغوط كثيرة محليا وقاريًا.. ولكن ناصر ماهر لاعب جيد ويمتلك كاريزما جيدة في الملعب".

وتابع: "هل يوجد خطة بالفعل في اتحاد الكرة بشأن منتخب مصر، وهل تم في البداية مناقشة الأمر مع المدرب، لانه المفروض وضع مخطط قبل التعاقد مع مدير فني، خصوصا أن ملف الصعود للمونديال أصبح مضمون بعدما تم زيادة عدد المنتخبات الافريقية في كأس العالم.. لذلك يجب أن يكون هناك خطة للاستعداد للبطولة".

وواصل: "لا أعرف لماذا تقرر إقالة جهاز حسام البدري من منتخب مصر رغم أننا كنا نسير بشكل جيد، وكانت أغرب إقالة في التاريخ، ولم يكن هناك أي مناقشات من جانب اتحاد الكرة لنا في الجهاز وقتها.. و90% من القوام الأساسي هو مستمر في المشاركة مع المنتخب بصفة مستمرة دون دخول أي عنصر جديد".

وأكد: "ندعم حسام حسن، ونتمنى أن يكون النجاح مقترن بنجوميته مثل الخطيب كرئيس للأهلي، وحسن شحاتة مع المنتخب الوطني في وقت سابق.. ويجب التخطيط لأهداف المنتخب خلال المرحلة المقبلة".

وختم: "اكتشاف لاعبين يتطلب وقتًا طويلًا، ودخول أي عنصر جديد يجب أن يتم الصبر عليه، من أجل اكساب أي لاعب الصبغة الدولية".