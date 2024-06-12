ارتفاع أسعار الذهب عقب تراجع التضخم الأمريكي إلى 3.3% في مايو

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي التي أظهرت تباطؤ التضخم الرئيسي والأساسي في مايو، وتشير البيانات إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة قبل الموعد المتوقع سابقًا، وسط ترقب الأسواق اجتماع الفيدرالي الأمريكي بشأن تحديد مصير أسعار الفائدة مساء اليوم.

قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 30 جنيهًا خلال منتصف تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3140 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بقيمة 34 دولارًا لتسجل 2339 دولارًا، مدعومة بضعف الدولار بفعل تراجع بيانات التضخم الأمريكية.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3589 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2692 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2094 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25120 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 10 جنيهات، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3120 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3110 جنيهات، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 8 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2312 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2305 دولارات.

أشار، إمبابي، إلى أن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية، بفعل ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية، والتي أظهرت تراجع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة إلى 3.3% في مايو .

وأظهر التقرير، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي السنوي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 3.4٪، أقل من الزيادة البالغة 3.6٪ المسجلة في أبريل وتقديرات المحللين البالغة 3.5٪.

وعلى أساس شهري، ظل مؤشر أسعار المستهلك دون تغيير، في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.2٪.

أضاف، إمبابي، أن بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع، قد تعزز من الرهانات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في اجتاع سبتمبر.

وتترقب الأسواق قرار اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي الأمريكية مساء اليوم الأربعاء، لتحديد مصير أسعار الفائدة، وسط تزايد التوقعات بإبقاء البنك على الفائدة عند نفس مستوياتها الحالية.