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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

رئيس جامعة المنصورة يستقبل الأنبا أكسيوس للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

نيافة الأنبا أكسيوس
نيافة الأنبا أكسيوس أسقف إيبارشية

استقبل الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، نيافة الأنبا أكسيوس أسقف إيبارشية المنصورة وتوابعها والأنبا صليب أسقف ميت غمر وتوابعها لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

  نيافة الأنبا أكسيوس أسقف إيبارشية المنصورة

جاء ذلك بحضور القمص ساروفيم وديع وكيل المطرانية، القمص بيشوى وكيل مطرانية ميت غمر، القمص يوانس وكيل مطرانية ميت غمر، والدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة مريم ويصة مدير مركز اكتشاف المواهب ودعم المبتكرين.


وأعرب الدكتور شريف خاطر، عن سعادته البالغة بزيارة وفد الكنيسة القبطية موجهاً لهم التحية والتقدير، مؤكداَ على اعتزازه وتقديره بالروابط القوية التى تؤكد على روح المحبة والوحدة الوطنية والتي تجمع الجميع في رحاب الوطن الغالي، داعيا الله ان تظل مصر وشعبها فى رباط إلى يوم الدين فى ظل قيادتها السياسية الحكيمة.


وأكد نيافة الأنبا أكسيوس على حرصه علي زيارة الجامعة، وتقديم التهنئة فى جميع المناسبات ، موجها بالغ التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، مثمنا للدور الهام الذى تقوم به جامعة المنصورة كمنارة متميزة للعلم والبحث العلمى، و ريادتها المحلية و الدولية، و دورها الكبير فى  خدمة المجتمع داخل محافظة الدقهلية، وكذلك الخدمات الطبية المتخصصة و النوعية على أعلى مستوى، والتى تغطى دلتا مصر، و مشيدا بما لمسه من جهود كبيرة فى تطوير الجامعة، وإنشاء مشروعات تعليمية و بحثية و خدمية عملاقة تخدم أهالي المحافظة، متمنيا المزيد من التطور والإزدهار لجامعة المنصورة. 

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