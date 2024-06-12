استقبلت، اليوم، هيئة الدواء المصرية، وفد إدارة الابتكار والملكية الفكرية بمكتب الملحق التجاري بالسفارة الأمريكية بجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة سبل التعاون فيما يتعلق بالملكية الفكرية في الصناعات الدوائية.

كان في استقبال الوفد كل من الدكتورة أسماء فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية، والمستشار شادي الوكيل، المستشار القانوني بهيئة الدواء المصرية.

تناول الاجتماع مناقشة بعض الملفات التي تخص الملكية الفكرية في الصناعات الدوائية، ودور الهيئة وتعاونها مع الجهاز المصري للملكية الفكرية.

هيئة الدواء تستقبل وفد إدارة الابتكار والملكية الفكرية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة

هيئة الدواء تستقبل وفد إدارة الابتكار والملكية الفكرية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة

يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة لتعزيز كافة سبل التعاون مع مختلف الجهات الدولية، تأكيدًا على ريادتها الوطنية، وجهودها المتواصلة الرامية لجذب الاستثمارات بالقطاع الدوائي، ما يدعم الاقتصاد الوطني.





