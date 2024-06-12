شعبة المخابز: تكلفة رغيف الخبز 125 قرشا يدفع منها المواطن 20 قرشا

أكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز أن فتاوى بعض أصحاب المخابز حول تكلفة رغيف الخبز غير مقبولة ،مؤكدا أن تكلفة الرغيف 125 جنيها يدفع منها المواطن 20 قرش فقط تتحمل الدولة فارق السعر وقدره 105 قرشا ،موضحا أن تكلفة الرغيف يتم تحديدها بناء على عدة عوامل اهمها اجرة الخراط والفران والطولجى والسحلجى والوكيل وعامل الماكينة وأجرة النقل من المطحن للمخبز وهذه البنود تمثل اكتر من 80 %من التكلفة باللضافة إلى الخميرة والملح والوقود وقد تم تحديدها كالتالى :ردة 3 كيلو بسعر 8 جنيهات و دمغة وفوارغ وضريبة %20 و خميرة 25 جنيهًا و ملح 2 جنيه

وحسب القرار الوزارى الصادر من الدكتور على المصيلحى تدفع الحكومة للمخابز العاملة بالسولار 14.3 قرش عن الرغيف الطريّ، و15.6 قرش للملدن، و13.3 قرش للمجر، يقابلها 7.6 قرش، و7.7 قرش، و6.9 قرش،

وقال "غراب" اهيب بوسائل الإعلام تحرى الدقة عند نشر الاخبار منعا لأحداث بلبلة ،خاصة وأن رئيس الدولة أعلن تكلفة الرغيف 125 قرشا فلا يمكن التشكيك فى كلامه

وأكد غراب أن جوال 100 كيلو جرام ينتج 1450 رغيف يحصل صاحب المخبز على تكلفة التصنيع فقط وهى 4 جنيهات للجوال وبالنسبة للدقيق فأن المخابز المدعمة تحصل عليه بنظام الاستعاضة حسب تأمين كل مخبز

وأكد غراب فى حديث هاتفى" للوفد " ان الشعبة العامة للمخابز تقدمت بطلب لوزير التموين برفع تكلفة تصنيع الرغيف من 4 إلى 10 جنيها للجوال ،نظرا لان تكلفة التصنيع لم يتم النظر اليها منذ عدة سنوات فى ظل زيادة جميع مدخلات الإنتاج،وتقدر تكلفة انتاج الجوال الحالية 303 جنيها للجوال وقدمنا مذكرة لوزير التموين برفعها إلى 450 جنيها