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الأربعاء 12 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

موسم الحج.. روبوت توجيهي بـ11 لغة لخدمة ضيوف الرحمن

روبوت توجيهي
روبوت توجيهي

يعتبر روبوت التوجيهي المتعدد اللغات مبادرة مهمة لتقديم خدمة أفضل لضيوف الرحمن خلال فترة الحج والعمرة، يتيح هذا الروبوت التواصل بلغات متعددة لتوجيه الضيوف وتقديم المساعدة والمعلومات بكفاءة وسرعة.

روبوت التوجيهي 

التصميم والوظيفة:

يعتمد روبوت التوجيهي على الذكاء الصناعي وتقنيات متقدمة للتفاعل مع الضيوف، يتمتع الروبوت بشاشة تعمل باللمس وميكروفون وسماعات لتمكين التواصل الفعال، تم تصميم الروبوت بشكل يسهل التفاعل معه وفهمه لجميع فئات الضيوف.

مميزات الروبوت:

1. اللغات: يتحدث الروبوت ١١ لغة رسمية لخدمة الضيوف، مما يضمن توفير المعلومات بشكل دقيق ومفهوم.
2. الإرشادات: يقدم الروبوت إرشادات حول أماكن الطواف، السكن، المطاعم، والمواقع السياحية بالقرب من الحرم.

3. التواصل الفعال: يمكن للضيوف طرح الأسئلة والحصول على إجابات فورية بشكل مباشر.

4. الدقة والسرعة: يتمتع الروبوت بقدرة على تحديد احتياجات الضيوف بسرعة وتقديم الإرشادات الملائمة بدقة عالية.

روبوت التوجيهي

التطبيقات العملية:

1. الدعم خلال موسم الحج والعمرة لتسهيل تجربة الضيوف.
2. توفير الإرشادات والمعلومات في المطارات ومحطات القطارات والفنادق.
3. تحسين خدمة الضيوف في المناطق السياحية الكبرى.

التحديات:

1. التأكد من دقة الترجمة وتفاعل الروبوت مع لهجات مختلفة.
2. ضمان أمان بيانات الضيوف وخصوصيتها أثناء التفاعل مع الروبوت.

روبوت التوجيهي


يعد روبوت التوجيهي المتعدد اللغات إضافة مهمة لتحسين تجربة الضيوف في الديار المقدسة، حيث يسهم في توفير المعلومات بطريقة سهلة وفعالة بغض النظر عن اللغة التي يتحدثها الضيف.

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