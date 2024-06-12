وزارة السياحة والآثار تفتتح فعاليات المعرض الأرشيفي بالمتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية

افتتحت الادارة العامة للارشفة بقطاع المتاحف بوزارة السياحة والاثار بمحافظة الاسكندرية صباح اليوم الاربعاء ، فعاليات المعرض الأرشيفي الأول للمتحف اليوناني الروماني بعنوان «إطلالة أرشيفية»، على هامش اليوم العالمي للأرشيف ، والذي ينظمه الإدارة العامة للأرشفة بقطاع المتاحف مع قسم الأرشيف بالمتحف اليوناني الروماني، جاء ذلك بحضور رانيا نبيل، مدير الإدارة العامة للأرشفة بقطاع المتاحف فى وزارة السياحة والآثار

وقالت ولاء مصطفى، مدير عام المتحف اليوناني الروماني، إن فكرة المعرض تدور حول عرض بعض المواد الأرشيفية من مقتنيات أرشيف المتحف اليوناني الروماني والتي تؤرخ ما بين عامي (1892-1939)، أى أعمارها تتراوح بين 85 و132 سنة.

وأوضحت مصطفى، أن المعروضات تتضمن السجلات الأولى للمتحف والتي تحمل توقيع المؤسس الأول للمتحف الايطالي، جوزيف بوتي، مجموعة من الكتالوجات الخاصة بالمتحف وبطاقات شرح وتوصيف للقطع الأثرية ومجموعة من الوثائق التي تحوي مكاتبات ومخاطبات لطلب الموافقة على زيارات للمتحف وتذاكر دخول المتحف وصور أرشيفية ونماذج سلبيات زجاجية توضح العرض القديم للمتحف.

واضافت ان أهمية تلك المواد الأرشيفية تلقي الضوء على عراقة المتحف اليوناني ودوره الهام والبناء في خدمة المجتمع حوله، منذ ان تأسس كمتحف يضم كل الآثار اليونانية الرومانية في مكان واحد على أرض الإسكندرية عام 1892، ودور مؤسسي المتحف في خدمة التعليم والبحث العلمي من طلبة مدارس وأكاديميات وباحثين وزائرين، من خلال توفير زيارات للمتحف بدون أجر للمدارس والأكاديميات وتوفير تذاكر زيارة مجمعة للمتحف والأماكن الأثرية بمدينة الإسكندرية، وتصميم كتالوجات تضم مقتنيات المتحف لخدمة العلم والباحثين، لافتة إلى استمرار المعرض لمدة شهر.