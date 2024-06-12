نائب رئيس جامعة الأزهر يكرم الأمين العام المساعد بأسيوط

في يوم الوفاء..

كرم الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، المحاسب محمد شحاتة الأمين العام المساعد لفرع الجامعة بالوجه القبلي، وذلك لبلوغه السن القانونية للمعاش.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية الطب والدكتور وليد صابر أحمد يوسف أعضاء المكتب الفني وحسام مهران مدير عام الشئون المالية والإدارية ومحمد أبو الحمد مدير عام الشئون التعليم والطلاب وجمال طاهر مدير مكتب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي واللواء خالد الريفي مدير إدارة الأمن والدكتور أسامة عبدالعال مدير العلاقات العامة وسعد كامل مدير الشئون الإدارية وأسامة عز العرب مدير مكتب الأمين العام المساعد ولفيف من الجهاز الإداري بالأمانة العامة المساعدة بأسيوط.

ووجه نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي التقدير والشكر للمحاسب محمد شحاتة الأمين العام المساعد؛ لما قدمه من جهود صادقة خلال فترة عمله كأمين مساعد بالفرع، وأشاد بحسن سيرته وأخلاقه الحسنة التي تمتع بها طوال فتره عمله.

وأكد أن إدارة الجامعة تقدر وتحترم مجهودات جميع الكوادر البشرية العاملين بها. وأن التكريم واجب تجاه كل من يعمل بجد وإخلاص، وأن إدارة الجامعة تعمل كأسرة واحدة بروح الفريق.

كما قام بإهدائه درع الجامعة؛ تقديرا لجهوده فى خدمة الفرع.

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية الزراعة بنات ويوجه بتوفير الدعم اللازم

واصل الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، جولاته التفقدية للمتابعة والاطمئنان.

وقام الدكتور محمد فكري خضر بزيارة كلية الزراعة بنين بالقاهرة وكان في استقباله الدكتور جمال عبد ربه، عميد الكلية، والدكتور سليمان الرفاعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عاصم كريم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

أعقب ذلك عقد اجتماع موسع ضم إدارة كليتي الزراعة بنين، وفصول كلية الزراعة بنات، بحضور الدكتورة سامية الصافي، المشرفة على فصول كلية الزراعة بنات، وخلال اللقاء استمع نائب رئيس الجامعة لفرع البنات إلى طلبات إدارة كلية الزراعة بنات، ووعد بالعمل على توفير هذه الطلبات في ضوء قيادة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وبالتعاون مع الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

ووجه نائب رئيس الجامعة الشكر والتقدير لإدارة كلية الزراعة بنين بالقاهرة؛ لتعاونها الصادق ودعمها الدائم والمستمر منذ صدور قرار إنشاء فصول كلية الزراعة بنات القاهرة التابعة لها.

نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بانضباط لجان امتحانات كلية البنات بالعاشر من رمضان

وكان واصل الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، جولاته التفقدية؛ للمتابعة والاطمئنان على حسن سير أعمال لجان الامتحانات في كليات فرع البنات في أسبوعها الأخير.

وتفقد نائب رئيس جامعة الأزهر، كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان، يرافقه الدكتور حمدي الهدهد، عميد الكلية، والدكتور حسني فتحي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الحميد شعيب، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وخلال الجولة تفقد نائب رئيس الجامعة لفرع البنات لجان الامتحانات، وتابع على أرض الواقع انتظام أعمال الامتحانات في مختلف اللجان، وتحدث مع الطالبات خلال الجولة حول أسئلة الامتحانات ومدى مطابقتها للمقررات الدراسية، وتأكد من وجود أستاذ المادة؛ للرد على أي استفسار يرد من الطالبات على مدار اليوم، كما تأكد فضيلته من وجود الإشراف الطبي على مدار فترات الامتحانات.

وقام نائب رئيس الجامعة يرافقه، عميد الكلية، بجولة تفقدية على أرض الواقع؛ للاطمئنان على سير العمل داخل الكنترولات، موجهًا إلى ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح أولًا بأول لإعلان النتيجة عقب العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك.

تفقد ومتابعة أعمال الإنشاءات التي تجري في مبنى المدينة الجامعية للطالبات

وقام نائب رئيس الجامعة بتفقد ومتابعة أعمال الإنشاءات التي تجري في مبنى المدينة الجامعية للطالبات، أعقب ذلك حضور فضيلته اجتماع مجلس الكلية، وتحدث مع أعضاء المجلس، ونقل لهم تحيات فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وتمنياته للكلية بالتوفيق والنجاح في حمل أمانة رسالة الأزهر الشريف الوسطية المعتدلة دون إفراط أو تفريط، وتخريج نماذج مضيئة تسهم في نهضة وتقدم المجتمع محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

وقدم للجميع التهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، ثم بعد ذلك عقد فضيلته اجتماعًا مع الجهاز الإداري بالكلية استمع فيه إلى بعض الطلبات التي وعد بالعمل على تلبيتها في ضوء القواعد المنظمة لذلك.

وفي ختام الزيارة أشاد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة، بمستوى الانضباط الذي شاهده داخل لجان الامتحانات بكلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان، موجهًا الشكر لإدارة الكلية؛ لجهودها المخلصة في سبيل تحقيق ما نصبوا إليه جميعًا، وحرصت إدارة الكلية على التقاط الصور التذكارية مع نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.