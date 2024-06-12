جنايات سوهاج تعاقب عامل بالمشدد 5 سنوات أحدث عاهة مستديمة لآخر

عاقبت محكمة الجنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، المتهم "م . ا" عامل، يقيم بدائرة قسم طهطا شمال محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بضرب المجني عليه "ع . س" عامل، بعصا شوم وإحداث عاهة مستديمة له بدائرة القسم .

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 عندما تلقى رئيس وحدة مباحث قسم شرطة طهطا بلاغا من المجني عليه يفيد قيام المتهم بالتعدي عليه بالضرب بعصا شوم وإحداث عاهة مستديمة له بسبب خلافات بينهما .

ومن خلال التحريات تأكد صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة وجهت له تهم التعدي بالضرب على المجني عليه بعصا شوم على رأسه مما أحدث عاهة مستديمة له .

قررت النيابة العامة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات وأحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .

وفي سياق آخر لقيت طفلة في التاسعة من عمرها تقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج مصرعها غرقا أثناء لهوها على حافة ترعة مجاورة لأرضهم الزراعية إنزلقت قدماها وسقطت بها وجرى إنتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفلة "جنا . ش . ف . ا" 9 سنوات تلميذة جثة هامدة إدعاء غرق تقيم بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال والدها "شحاتة . ف . ا . س" 35 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بأنه تواجده ونجلته المذكورة بأرضه الزراعية بذات الناحية وحال لهوها على حافة الترعة المجاورة لأرضه إنزلقت قدماها وسقطت بها مما أدي لغرقها ووفاتها ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفي الشبهة الجنائية .

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت إدارة البحث الجنائي ذلك .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .