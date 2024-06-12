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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

حماقي يفتتح حفلات ليالي مصر في القاهرة.. الموعد والمكان

الفنان محمد حماقي
الفنان محمد حماقي

يعود الفنان محمد حماقي إلى حفلاته الغنائية في القاهرة، ضمن فعاليات “ليالي مصر” التي تضم عددًا كبيرًا من نجوم الغناء العربي خلال موسم الصيف الجاري. 

موعد ومكان حفل محمد حماقي

 

يقام حفل محمد حماقي في 28 يونيو الجاري، على مسرح ستاد 30 يونيو، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها. 

 

كان قد طرح حماقي حديثًا 6 أغانٍ صيفية منفردة بدايةً من أغسطس الماضي “لمون نعناع، حبيت المقابلة، مش كفاية فراق، ده قلبي ده، دلعنا كتير، ايه السعادة دي”، والتي حققت ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة. 

 

كان من المفترض أن يطرح حماقي ألبومه الغنائي الشتوي خلال آواخر 2023، ولكن أحداث غزة حالت دون تنفيذ ذلك وتوقف تمامًا عن كامل أنشطته الفنية.

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