نصائح لعلاج الشعر المتقصف والهايش.. استمتعي بجمالك في العيد

يُعتبر الشعر جزءًا أساسيًا من جمال الإنسان، فهو يعكس صحة الجسم والعناية بالذات. ومع ذلك، قد يتعرض الشعر للتلف والتشقق نتيجة التعرض المتكرر للعوامل البيئية القاسية وسوء التغذية واستخدام المنتجات الضارة.

تقصف وهيشان الشعر يمكن أن يكون مصدر إزعاج وتأثير سلبي على مظهر الشعر وصحته، ولحماية شعرك والحفاظ على جماله، يتطلب الأمر اعتناءً منتظمًا واستخدام العناية المناسبة.

وخلال السطور التالية نقدم لك مجموعة من النصائح والإرشادات لحماية شعرك من التقصف والهيشان والحفاظ عليه بصحة جيدة في العيد، ونعرض لك مجموعة من السبل الطبيعية والعادات الصحية التي يمكن اتباعها للحفاظ على شعر قوي وصحي، من استخدام المنتجات المناسبة إلى النظام الغذائي الصحي.





علاج هيشان الشعر

نصائح لحماية شعرك من التقصف والهيشان

1. استخدم شامبو مرطب: اختر شامبو يحتوي على مرطبات وزيوت طبيعية تساعد في ترطيب فروة الرأس والشعر.





2. تجنب غسل الشعر بالماء الساخن: استخدم ماء فاتر أو بارد لغسل الشعر، حيث يساعد ذلك في الحفاظ على ترطيب الشعر.





3. استخدم بلسم مرطب: استخدم بلسمًا يحتوي على مرطبات قوية لتغذية الشعر وتجديده.





4. تجنب التجفيف الحار: تجنب استخدام مجفف الشعر بحرارة عالية، واستخدم الهواء البارد أو الدافئ بدلاً من ذلك.





5. استخدم ماسكات طبيعية: استخدم ماسكات طبيعية مرطبة للشعر مثل زيت جوز الهند، زيت الزيتون أو العسل.





6. تجنب التصفيف الحراري المفرط: حاول تجنب استخدام مكواة الشعر والمجفف بشكل متكرر، فالحرارة الزائدة تتسبب في تلف الشعر.





7. قص الشعر بانتظام: قص الأطراف بانتظام يساعد في إزالة الأجزاء التالفة والمساهمة في صحة الشعر.





8. ارتداء قبعة أو وشاح في الأيام العاصفة: لحماية الشعر من العوامل البيئية القاسية.





9. تجنب الكيماويات الضارة: تجنب عمليات التصفيف الكيماوية المفرطة مثل الصبغات القوية وتقليم الشعر بشكل مفرط.





10. التغذية السليمة: تناول الغذاء الصحي وشرب الكثير من الماء يساهم في صحة الشعر.