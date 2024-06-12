طلاب الثانوية بقنا: امتحان الاقتصاد والاحصاء في مستوى الطالب المتوسط

انتظمت أعمال امتحانات الثانوية العامة بقنا، فى اليوم الثانى من انطلاقها، وسط حضور لافت من أولياء الأمور أمام اللجان العامة المخصصة لامتحانات الثانوية العامة بمحافظة قنا .

وأدى طلاب وطالبات الثانوية العامة بقنا، اليوم الأربعاء، امتحان مادتى الاقتصاد في الفترة الأولى وامتحان مادة الإحصاء فى الفترة الثانية، وسط حالة تفائل من الطلاب بسبب أسئلة الامتحانات التى جاءت فى متناول الطلاب والطالبات وبدون أي مشكلات وفقاً لما صرح به الطلاب .

وأوضح بعض الطلاب، أن امتحان اليوم، جاء فى مستوى الطالب المتوسط، مضيفا أن أسئلة اليوم تخلوا من أى عوائق او ملاحظات.

فيما انتقد بعض الطلاب عدم وجود مراوح داخل اللجان الامتحانية خاصة فى ظل إرتفاع درجات الحرارة المرتفعة التى تعانى منها المحافظة خلال تلك الأيام.

وكان الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أعلن ان المديرية قد أنهت استعدادتها الخاصة بأمتحانات الثانوية العامة والتي انطلقت يوم الإثنين الماضى الموافق 10 يونيو 2024 ، مشيرًا إلى أنه سيجري تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن سير الإمتحانات بسهولة ويسر مع اتخاذ كافة الإجراءات التى توفر المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات .

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بقنا هذا العام 17257 طالب وطالبة موزعين على 45 لجنة حيث يؤدى الإمتحانات 11742 طالب وطالبة بشعبة علمى علوم ، و 1331 طالب وطالبة بشعبة علمى رياضة ، و 4184 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية جاء ذلك خلال الأجتماع الذى عقده الدكتور محمد السيد، مع رؤساء اللجان ورئيس غرفة العمليات المشكلة لامتحانات الثانوية العامة، وأعضاء اللجنة الثلاثية و لجنة الاستراحات وبحضور الدكتور وائل النجمي مدير عام إلتعليم العام واحمد زين الموجه العام المالي والإداري، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمديرية.

وأكد وكيل الوزارة، أن مديرى الإدارات التعليمية تم توجيههم على القيام بكل أوجه الدعم اللازم لرؤساء اللجان فى تنظيم دخول الطلاب ومنع تزاحمهم وأولياء الأمور بمحيط المدارس فضلاً عن متابعة تجهيزات الاستراحات على أعلى مستوى فى ظل الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة وتجهيزها بكل سبل المعيشة اللازمة وإعدادها بشكل جيد وتزويدها بالأدوات اللازمة لضمان حسن إقامه المراقبين ورؤساء اللجان بما يتناسب مع مكانه المعلم، وكذلك تفعيل غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمشاركة كافة الجهات القائمة على متابعة سير الإمتحانات.